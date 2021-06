Capacitan en prevención de accidentes viales en Lerdo

En el teatro Hermila Galindo se llevó a cabo una capacitación sobre la prevención de accidentes automovilísticos con la implementación de operativos de alcoholímetros a cargo de la dirección de Tránsito y Vialidad.

El encargado de realizar la capacitación fue el coordinador del Programa de Prevención de Accidentes del Servicio de Salud de Durango, Francisco Bayona, quien expuso los motivos, causas y consecuencias, que los conductores en estado de ebriedad pueden generar a la hora de ocasionar algún accidente.

Habló de la necesidad de contar con operativos de alcoholímetro en la ciudad, siendo importante tomar en cuenta este tipo de operativos con honestidad y responsabilidad, con el objetivo de evitar que personas alcoholizadas conduzcan. Mencionó que los días en los que se presentan mayor número de accidentes automovilísticos en la región son los viernes, sábados y domingos, entre las 21:00 horas las 4:00 horas a causa principalmente del alcohol.

"El objetivo es disuadir al conductor de que no maneje, que el conductor que ha bebido alcohol no lo haga, pues los reglamentos de tránsito sancionen e impidan que un conductor conduzca en estado de ebriedad. El alcoholímetro no es un juego, es un aparato con una investigación científica, lo cual es una medida valiosa", comentó.