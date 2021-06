Intentarán frenar precios de cárnicos en México

Ante las alzas en precios de productos cárnicos en lo que va del año, el gobierno mexicano permitirá la entrada de carnes de pollo, res y cerdo, bajo cupos de importación, es decir, libres de arancel a fin de propiciar que los consumidores finales paguen menos por dichos productos.

Por ello, la Secretaría de Economía prepara tres acuerdos para importar esos cárnicos, bajo la justificación que registran inflación, ya sea por menor producción, exportaciones o incremento de los precios del maíz.

El objetivo del gobierno es garantizar el abasto y lograr una baja en los precios, de acuerdo con los proyectos de acuerdo que registró ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y que deberá de publicarse en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. En el texto explica que para la carne de res se dará un arancel-cupo de 7 mil toneladas ya sea en canal, medio canal, trozos sin deshuesar y deshuesada; para la carne de cerdo de 10 mil toneladas en canal, medio canal, piernas, paletas y trozo sin deshuesar; y 30 mil toneladas de pollo entero, fresco, congelado, partido sin deshuesar, pierna, muslo, alas o filetes de pechuga deshuesada. Ello porque en el caso de la carne de res, de abril de 2021, la tasa de inflación mensual anualizada fue de 8.3%, en marzo de 8% y en febrero de 6.9%, "debido principalmente a la reducción de la disponibilidad por el crecimiento de las exportaciones de carne de res a los Estados Unidos de América, la caída en el nivel de las importaciones y presiones por el incremento del precio del maíz".

Mientras que la carne de cerdo registró una inflación quincenal anualizada de la primera quincena de mayo de 2021 de 12.7%, de las más altas desde la segunda quincena de febrero de 2015.

La inflación del pollo en 2021, con respecto a los mismos meses del año previo fueron: 21.4% en enero, de 24.9% en febrero, 21.5% en marzo y 22.8% en abril, "los más elevados que se hayan observado en el país desde 1996", expuso la dependencia.

En los tres casos se explicó que el objetivo es "coadyuvar al abasto, la estabilidad de precios en el mercado y a la no erosión del incremento salarial", de acuerdo con el texto.

De acuerdo con el análisis de Grupo de Consultores en Mercados Agrícolas (GCMA) en la primera quincena de junio de 2021 con respecto a un año antes, los precios del pollo registraron aumento por mayor demanda, así como por el incremento en los precios de importación. En el caso de la carne de res "incremento de precios en el mercado internacionales, estadounidense, que inciden en el mercado interno y de exportación".

Y con respecto a la carne de res el incremento tiene que ver con el precio internacional y la mayor demanda de la exportación.

Con respecto a los precios de los granos, que son materia prima de la cadena alimentaria, se registró en el maíz precios a futuro a una tasa de 102.7% al 15 de junio de 2021 con respecto a un año previo.

Precio del pollo ‘vuela por las nubes’

Mónica Rodríguez es madre soltera y perdió su empleo de camarera en un hotel cuando recién comenzó la pandemia. Tras buscar trabajo por un tiempo encontró una oportunidad en la informalidad. Sus ingresos ya no son los mismos, pero cuando menos le permitían llevar muslo y pierna de pollo a la mesa de su hogar dos o tres veces por semana y, en ocasiones, hasta pechuga.

Sin embargo, notó un importante aumento en el precio del cárnico desde finales del año pasado. Al principio pensó que se trataría de un incremento pasajero por el invierno. Es lo que ocurre cada año, le decía el pollero de su colonia. Pero la temporada terminó y el pollo, en lugar de bajar, subió con mayor fuerza durante la primavera.

Hace un par de meses, Mónica no tuvo más remedio que dejar de consumir las piezas de pollo que tanto les gustan a ella y a su hijo. “Ya no me alcanza, por eso mejor llevo un kilo de huevos, estos no han subido tanto y es la proteína más barata que puedo conseguir en el mercado”, dice.

Considerado el cárnicomás consumido en el país, debido a la accesibilidad de su precio con relación a otros productos de origen animal, el pollo anotó la mayor subida de precio en más de 24 años.

Cifras del Inegi muestran que, en promedio, el precio del kilo de pollo se disparó 30% durante mayo con relación al mismo mes del año pasado. Se trata del séptimo mes seguido con alzas a tasas de doble dígito, así como la mayor subida desdefebrero de 1997, cuando se elevó 31%. Enfebrero, la Profeco explicó que el alza del pollo se dio por la entrada del invierno y estimó que empezaría a abaratarse a partir de abril, lo cual no sucedió.