Registra el Campestre Torreón otro Hole in One

Una gran celebración tuvo el golfista Enrique Silveyra el pasado domingo. No solamente la celebración del Día del Padre, sino que realizó en el campo del Campestre Torreón la mayor proeza en este deporte, un Hole in One.

Y es que al filo de las 13:00 horas, el jugador introdujo de un solo golpe la pelota dentro del hoyo 7. Utilizó un fierro número 9, para que la bola recorriera la distancia de 136 yardas, surcando el lago artificial hasta el green. Como fieles testigos de este gran acontecimiento fungieron sus compañeros de jugada, Alfredo Bustos, Luis Gómez, Alfredo Bustos Jr., Tomás Obeso y Eduardo Cepeda, quienes felicitaron al afortunado jugador por su hoyo en uno. El último que se había registrado en el campo de La Rosita, correspondió a Katia Mexsen Murra, quien lo realizó el pasado viernes 4 de junio en el hoyo 15. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste