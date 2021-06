Habitantes de San Pedro sufren falta de agua

Habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio de San Pedro dicen que están desesperados, pues llevan 15 días sin el servicio de agua.

Expresaron que llevan años batallando por la falta del líquido, pero su situación se agudiza en la temporada de calor, pues hay ocasiones en las que sí les mandan pipas pero dicen que no entregan "parejo" bajo el pretexto de que si no pagan el recibo no les llenan contenedores, por lo que cuestionaron que "¿cómo pretenden que paguemos por un servicio que no tenemos?".

"Yo ayer tuve que comprar un viaje y me cobraron 150 pesos un señor que tiene una troquita porque la pipa nomás les entrega a unas cuantas porque se sacan la barra de que si no pagan el recibo no les deja, pero ¿cómo quieren que les pague uno por algo que no tenemos?" dijo una señora.

Mencionaron que la semana pasada acudieron en dos ocasiones a la Presidencia Municipal y de ahí las mandaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), donde se comprometieron a que les mandarían una pipa, pero siguen esperándola.

"Nomas nos dijeron: sí, ya va, y nada, por que en esta cuadra nomas somos tres familias y acá no llegan, se van a las calles 19 y 20, que es donde hay más casas".

Reiteraron que llevan años batallando por el agua, aunque en tiempo de frío sí sale, pero cuando hace calor es desesperante pues no sale ni una gota, por lo que algunos hicieron pozos donde se encuentra la toma de la red con la esperanza de que al estar en parte baja saliera al menos un "chorrito", pero no les funcionó.

"Nosotros tuvimos que comprar agua porque la necesitamos y como ya le dije siempre salen que no hay agua porque aquí en la Colosio hay muchos que deben, pero ¿qué paga uno?, si no nos echan el agua ni en la tubería ni en el pozo que hicimos para tener las llaves bajitas a ver si sale".

