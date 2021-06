Por segunda ocasión en este año, el Centro de Torreón sufre escasez de agua. Pese a contar con cisternas, los negocios señalan que se mantienen prácticamente vacías, pues no hay presión suficiente para desarrollar sus actividades diarias, más aún con los protocolos de limpieza para la prevención del COVID-19.

"No sabemos qué esté pasando porque estamos presentando desabasto de agua en todo el Centro Histórico, también nos han reportado del área cercana al Paseo del Tecnológico, a la altura del Hospital Ángeles, en toda esa zona hay graves problemas de agua, no tenemos agua", dijo Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Señaló que hace tres meses se presentó esta situación en el Centro, que duró alrededor de un mes y medio, por lo que se informó del tema al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y se solucionó con la perforación de un nuevo pozo de agua en la Victoria, sin embargo, nuevamente hay desabasto en el servicio.

"Otra vez estamos batallando, no hay presión, no tenemos en nuestros locales suficiente agua para poder trabajar bien, no tenemos agua", expresó el empresario.

Refirió que la situación ya se expuso al Simas y la respuesta fue que sí hay agua, mientras los comerciantes solamente observan que sus cisternas siguen vacías y que no alcanza el líquido para llenarlas, ni siquiera en la noche, cuando pudiera existir un aumento en la presión. "Hablamos y estamos pidiendo que nos den más agua pero no, hay escasez o no sé qué le esté pasando al Simas", dijo Serna Muñoz, "es muy baja la presión y en algunos lugares, definitivamente, no sale nada".

El dirigente de la Canaco apuntó que con el nuevo pozo, el problema se solucionó solamente por un periodo de tres semanas, y luego volvieron los problemas en el servicio.

En un recorrido por los negocios del Centro, varios encargados informaron que han tenido que contratar pipas para llenar las cisternas, mientras que otros recurren a garrafones para contar con algo de líquido. Manifestaron gran preocupación por la falta del servicio, pues apenas dio inicio el verano y aún faltan días con altas temperaturas en la región, lo que pudiera agudizar esta problemática todavía más.