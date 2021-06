Carl Nassib, el primer jugador en la historia de la NFL en declararse gay

Nassib dio a conocer la noticia a través de Instagram, asegurando que no lo hacía por la atención sino porque “pienso que la representación y la visibilidad son muy importantes”.

Las Vegas Raiders DE Carl Nassib comes out as gay

He also announced a $100K donation to the Trevor Project, a suicide prevention organization for LGBTQ youth. pic.twitter.com/5Xobd9s0pp