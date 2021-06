Mujeres exhiben a 'padres irresponsables' con tendedero en San Luis Potosí

Un grupo de colectivas de madres elaboraron un tendedero de denuncia en Plaza de Armas, en el cual exhibieron a padres que se niegan a pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

El tendedero se extendió una buena parte del lugar y en total se acumularon unas 120 denuncias públicas en donde se exhibe a ingenieros, maestros y hasta funcionarios públicos, algunos con más de 18 años permaneciendo ausentes en la vida de sus hijos, según se manifestaba en las cartulinas colocadas, en las que los progenitores, jamás estuvieron presentes en los festejos de sus hijos.

"La paternidad tiene que ser afectiva y empática, además de que la manutención alimenticia de los hijos no es un favor, sino una obligación"; "No acude a las visitas con sus hijos"; "Sin manutención desde hace ya tres años"; "Se niega a convivir con su hija de cinco años"; "Abandono. No quiso reconocer a su hijo", entre otras leyendas, fueron las que se expusieron.

Esta acción llevada a cabo por colectivas de madres organizadas, tiene como fin evidenciar que algunas leyes favorecen a los hombres que evaden su responsabilidad en las obligaciones de manutención que deben ser otorgadas por obligación.

"Hay muy malos padres que juegan con el sistema cambiando de trabajos, no permaneciendo en ninguno fijamente, cambiando domicilio, teniendo trabajos eventuales o por honorarios para no darle lo que por obligación les corresponde a sus hijos. No están presentes ni económicamente, ni en el cuidado de ellos. Este acto es legítimo, las madres tienen mucho que decir", se señaló.