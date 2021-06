Bobby Lashley derrota a Drew McIntyre y retiene el título de WWE

En los últimos meses, Drew McIntyre se ha aferrado a luchar para que el campeonato de la WWE regresa a su poder, sin embargo, esto se le ha negado ante el poderío de Bobby Lashley, quien ahora en Hell In A Cell volvió a salir con el triunfo ante la mirada incrédula del escocés.

La imponente 'Celda Infernal' fue el gran atractivo de este combate, en el que ambos luchadores no se tuvieron piedad en cada uno de sus castigos. Los escalones de metal, sillas, mesas, palos de kendo y el enrejado fueron claves para el desarrollo de la pelea.

.@fightbobby and @The305MVP are slighted by the suggestion that MVP played a role in The All Mighty retaining the #WWETitle at #HIAC. pic.twitter.com/9XW2XFKZ6i — WWE Network (@WWENetwork) June 21, 2021

Como en cada pelea, Lashley contó con el apoyo de MVP, mismo que intervino en la pelea en diferentes ocasiones, pero que al final fue el culpable de una distracción de McIntyre, suficiente para que 'The All Mighty' lo cubriera y le hiciera la cuenta de tres.

Los dos luchadores se entregaron en el ring, mostrando mucha fuerza y brutalidad. Al final del encuentro, el rostro del retador expresó frustración, ya que no encuentra la fórmula para derrotar a Bobby Lashley, quien ha dejado claro que es una de las Superestrellas de la WWE más dominantes del momento.

BIANCA BELAIR RETIENE EL CAMPEONATO FEMENIL DE SMACKDOWN

La otra lucha dentro de la 'Celda Infernal' fue con el campeonato femenil de SmackDown. La campeona, Bianca Belair y Bailey, fueron las encargadas de dar comienzo a este gran evento de la World Wrestling Entertainment.

Sin duda, este choque fue uno de los más emocionantes de la noche. La rudeza de Bailey y la destreza de Belair hicieron vibrar el Thunderdome, sitio que vio por última vez un PPV de la empresa.

Las dos protagonistas no se guardaron nada. Intercambiaron golpes sin piedad. Utilizaron escaleras, palos de kendo, los escalones metálicos y también el enrejado para hacerse daño.

Pero la gran habilidad de la 'Superlativa' fue lo que marcó diferencia. Su tradicional 'Kiss Of Death' sobre una escalera bastó para derrotar a su oponente y así mantener su reinado.

MÁS RESULTADOS DE WWE HELL IN A CELL 2021

En el Kick Off del evento se enfrentaron Natalya y Mandy Rose, en donde pudieron desquitarse después de lo sucedido en el pasado Monday Night Raw. La campeona femenil de parejas logró quedarse con el triunfo al aplicar su movimiento característico, la Sharpshooter.

Otro de los combates estipulados para este Hell In A Cell fue entre Seth Rollins y Cesaro, quienes han tenido una fuerte rivalidad desde hace unos meses. Desde el primer momento, "The Messiah" se fue sobre el "Cyborg Suizo". Ambos luchadores dieron un gran espectáculo en el cuadrilátero, pero el oportunismo de Rollins lo llevó a la victoria.

La historia de terror que vive Shayna Baszler continúa. Esta vez se enfrentó ante Alexa Bliss. La rudeza de Baszler se hizo presente durante la lucha, pero los "poderes extranormales" de Bliss fueron claves para que sobreviviera. Incluso, logró poseer a a Nia Jax para que atacara a Riginald. La victoria la consiguió Alexa Bliss al aplicar una Sister Abigail y un Twisted Bliss a Shayna.

La rivalidad de algunas semanas entre Kevin Owens y Sami Zayn tuvo otro capítulo en Hell In A Cell. Un choque que tuvo de todo. Los golpes llegaron hasta afuera del cuadrilátero como una 'Paralizadora' de Owens que puso en peligro a su oponente. A pesar de esto, Zayn sacó fuerzas y aplicó una Helluva Kick que dejó inconsciente a Owens para quedarse con el triunfo.

El duelo semifinal lo protagonizaron Rhea Ripley, quien puso en juego su título femenil de Raw contra Charlotte Flair. Esta rivalidad es una de las más fuertes de toda la empresa. Las dos luchadoras son de las más completas de la WWE y esto hizo que no hubiera un dominio claro en la pelea. La clave del enfrentamiento fue una patada de 'The Queen' a los escalones de metal que dañaron la rodilla de la campeona. Este castigo provocó que Ripley sacara su 'brutalidad' y con la protección de la mesa de comentaristas golpeó a Flair, lo que causó su descalificación. La victoria fue para Charlotte, pero Rhea Ripley retuvo su campeonato.