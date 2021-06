Erickson 'The Hammer' Lubin y Jeison 'Banana' Rosario disputarán eliminatoria WBC el próximo sábado

El próximo 26 de junio en la State Farm Arena de Atlanta, el excampeón mundial Jeison “Banana” Rosario (20-2-1) enfrentará al exretador al título mundial Erickson “The Hammer” Lubin (23-1) en un esperado encuentro que será eliminatorio Superwelter WBC y que además estará en juego el título Plata del organismo.

Lubin, quien es oriundo de Orlando, Florida, entrará en la pelea con una racha de cinco victorias consecutivas con tres de esas victorias por nocaut. Su única derrota en las filas profesionales fue contra Jermell Charlo en 2017.

Rosario de República Dominicana perdió sus títulos de la FIB y la AMB en su última pelea contra Charlo y en su más reciente pelea derrotó por nocaut en el quinto asalto a Julian Williams.

“Este ha sido el mejor campamento de mi vida. Sé que suena a cliché, pero realmente lo ha sido. He estado en el gimnasio desde mi última pelea. Cometí algunos errores en esa pelea, pero Kevin Cunningham y yo hemos estado en eso desde el año pasado y vamos a hacer una gran pelea" dijo Lubin.

Además agregó: “Esta es una excelente cartelera y estamos emocionados de ser parte de ella. Estoy listo para mostrarles a todos que soy el mejor peleador de esta división. Esta será una pelea amigable para los fanáticos. Puedo mezclarlo, boxear o golpear. Rosario siempre se adelanta. A los fans les va a encantar. No soy el peleador que intenta encontrar una salida fácil. Estoy buscando hacer una excelente pelea".

Pero también advirtió: “Creo que soy un peleador totalmente diferente. Kevin y yo hemos trabajado en muchas cosas que los zurdos normales no tienen. Vengo con un plan de juego que es como un rompecabezas. Creo que esta es la pelea equivocada para Rosario después de una derrota por nocaut. No importa si noqueo a Rosario o no. Mi trabajo es lucir bien y salir victorioso. Voy a entrar allí y mostrarle al mundo que puedo hacer quedar mal a cualquiera en esta división “.

Por su parte el caribeño comentó: “Me siento muy sano y muy fuerte. Ha sido un gran campamento hasta ahora y probablemente uno de los mejores campamentos que he tenido en mi carrera. Ya estoy en el peso y estoy listo para comenzar. La pelea de Jermell Charlo es el pasado. Eso se acabó. Este es un campamento nuevo y me siento muy fuerte. Estamos avanzando".

“Cambié de entrenador solo porque estaba buscando un cambio. No necesariamente porque perdí, sino porque fue el momento adecuado. Desafortunadamente, vino con una derrota, pero esa no fue la razón del cambio. Nos conocemos desde hace algún tiempo. Conozco el estilo de Herman Caicedo. No es una tontería. No hay excusas. Es todo o nada y eso es lo que quería seguir adelante".

Por otro lado dejó en claro: “En primer lugar, tengo el poder de noquear a Lubin y a cualquiera en la división de las 154 libras. El campamento que he tenido, y las pequeñas cositas de conocimiento de zurdo que he aprendido, me dan la confianza de que puedo noquear a Lubin. Lo que pasó en la pelea de Charlo fue una casualidad. Ganar los títulos no fue casualidad. Voy a mostrarles a todos que me recuperaré de esa derrota y ganaré mi próxima pelea. No tengo ningún problema en tomar esta pelea. No es un error en absoluto".