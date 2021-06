Lucero “Chery” Macías, el rostro detrás de La Recomelona

Originaria de Torreón, Coahuila, y seguida actualmente por casi 20 mil usuarios gracias a las creaciones gastronómicas que comparte en su cuenta de Instagram, Lucero “Chery” Macías es el rostro detrás de La Recomelona.

“Chery”, comunicóloga de profesión, esposa y madre de un bebé de un año y medio, está por cumplir nueve años con este proyecto que “siempre le ha encantado”, pues en su entorno, casi todo gira alrededor de la comida.

La vida de quien se describe como “típica niña del hornito mágico”, ha estado marcada por olores y sabores de la cocina; las visitas al rancho de su abuela cuando preparaban tamales y asado… probar y conocer nuevas recetas se volvió más que un hobbie.

A sus 33 años, y gracias al “boom” de las redes sociales, actualmente dedica tiempo completo a su trabajo en este blog que ofrece recetas sencillas y fáciles de preparar, una idea que surgió en un inicio durante su colaboración en un programa de radio local.

“No hay nada como trabajar en lo que te gusta”

Aunque en ocasiones enfrenta rachas de mucho miedo, conversar, comer, estar rodeada de gente y viajar, son otras de las cosas de las que más disfruta, pues incluso, los lugares que visita están motivados por complacer su paladar con platillos únicos acompañados de una copa de vino, bebida de la cual le gustaría conocer aún más.

Las críticas y el ver que poca gente se dedicaba a esto, hicieron que en un principio ocultara su identidad, sin embargo, La Recomelona tuvo un crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, logrando así que diversas marcas la buscaran para que usara sus productos.

“Me di cuenta del alcance que puede tener, y le dedico tiempo para poder hacerlo y lo hago con mucho gusto. No hay como trabajar con algo que te guste. La mayoría de los recuerdos de la gente están rodeados de comida, si estás con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, siempre hay comida alrededor. La comida siempre me va a traer emociones, siempre me voy a acordar de la sopita de fideo de mi mamá, como olía la casa cuando preparaban ciertas cosas, y eso está ligado a mi niñez, los sabores, algo bonito, no nada más les comparto una parte de mi vida, sino mucho o poco de lo que sé de la comida”, expresa “Chery” Macías.