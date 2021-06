El 'Tío Tito' denunciará a Diego Boneta por presunta golpiza durante grabaciones de Luis Miguel

Este lunes en la edición más reciente de TVyNovelas, se compartió la entrevista hecha al actor español Martín Bello, quien da vida al 'Tío Tito' en la serie de Luis Miguel de Netflix, donde asegura que procederá legalmente contra Diego Boneta por presunta agresión.

De acuerdo al testimonio de Martín, los hechos se registraron durante las grabaciones de una escena de la producción, donde Diego lo golpeó tan fuerte que le ocasionó lesiones y secuelas con las que hasta ahora tiene que lidiar.

"Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, expresó.

Con la denuncia ante las autoridades, Martín Bello buscará el reembolso de los pagos médicos que ha tenido que realizar a lo largo de los últimos meses y los que tendrá que pagar a futuro por las secuelas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Bello (@martinbello78)

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta…Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España”, finalizó en la entrevista.

Además, acusó a Netflix de no apoyarlo después de que descubrió las lesiones en su rostro.