Detectan tres casos positivos a COVID-19 en personas vacunadas en Durango

mabesa

Hoy, 10:51 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

La pandemia no ha terminado en este país ni en el resto del mundo. Las vacunas no son para "que no te de", son para proteger de que si te contagias tengas oportunidad de curarte (siempre y cuando te atiendas), ninguna vacuna se aplica para no contagiarte sirven para que no te agraves. Parece ser que algunas personas no pusieron atención de las recomendaciones que se hacen cuando te vas a vacunar: "siga cuidándose, esto no termina aún, si enferma acuda a que lo atiendan". Las vacunas no son obligatorias si usted no desea vacunarse no lo haga y permita a los que sí lo desean sean vacunados con toda libertad. Los que deseen cuidarse, háganlo.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1