Contexto lagunero

Las emociones negativas como la preocupación, el estrés, el enojo y la soledad en los empleados, alcanzaron cifras récord alrededor del mundo en el año 2020. Las investigaciones de Gallup -empresa estadounidense líder en análisis y asesoría empresarial-, encontraron que siete de cada diez empleados están luchando o sufriendo, más que prosperar en su vida. Ochenta por ciento no están comprometidos en su trabajo o, peor aún, están activamente no comprometidos, actuando en contra de la empresa. Esta falta de compromiso le cuesta a la economía global 8.1 millones de millones de dólares, cerca del 10% del Producto Interno Bruto, en pérdidas de productividad cada año.

El compromiso de los empleados refleja su involucramiento y su entusiasmo en su trabajo y en el lugar de trabajo. Se mide como “comprometido”, “no comprometido” y “activamente no comprometido”. Los empleados se comprometen cuando sus necesidades básicas son cubiertas y tienen oportunidad de contribuir, tienen sentido de pertenencia y oportunidades de aprender y crecer. Psicológicamente se sienten como dueños y tienen alto desempeño, son innovadores y mueven a la empresa hacia delante. Los no comprometidos, psicológicamente están desconectados de su trabajo, tienen bajo desempeño, solo aportan tiempo, pero no energía y mucho menos pasión en su trabajo. Los empleados activamente no comprometidos, no solo no están felices con su trabajo, están resentidos permanentemente y boicotean el trabajo de sus colegas.

Para medir el grado de compromiso, Gallup revisa las respuestas de los empleados a las siguientes preguntas:

Se lo que se espera de mi en el trabajo.

Cuento con los materiales y herramientas necesarios para efectuar correctamente mi trabajo.

En mi trabajo, tengo la oportunidad de hacer lo que mejor se hacer todos los días.

En los últimos siete días he recibido reconocimiento o felicitaciones por hacer muy bien mi trabajo.

Mi jefe inmediato demuestra que le intereso como persona.

Hay alguien en mi trabajo que me motiva para que me desarrolle.

En mi trabajo mis opiniones son tomadas en cuenta.

La misión y el propósito de la empresa me hacen sentir que mi trabajo es importante.

Las personas en la empresa están comprometidas a hacer trabajos de calidad.

Tengo al menos un muy buen amigo en el trabajo.

En los últimos seis meses alguien en mi trabajo ha hablado conmigo respecto a mi progreso.

En el último año tuve oportunidades para aprender y crecer en mi trabajo.

Estos problemas de falta de compromiso han existido desde antes del COVID-19. Gallup ha descubierto que estas emociones negativas han ido en aumento desde hace diez años y es posible que la salud mental de los empleados empeore. Para controlar algo, primero hay que medirlo, tener los datos de cuantos empleados en la empresa están estresados, preocupados y sintiéndose solos, y cuantos se sienten energizados e inspirados en el trabajo. Estas mediciones son críticas, además de destruir vidas, las emociones negativas pueden destruir el espíritu humano que promueve la innovación, la energía económica y, eventualmente, los buenos empleos.

Pero una vez que ello se mide, la tendencia se puede revertir. El mundo experimento la pandemia en el año 2020, pero no todos lo experimentamos de la misma manera. A nivel global, durante la pandemia, el 50% de los empleados recibieron menos dinero en su empleo, el 49% trabajo menos horas, el 53% tuvieron que parar temporalmente en su trabajo y el 32% se quedaron sin empleo. El 41% experimentan preocupaciones, el 43% experimentan estrés, el 24% experimenta enojo y el 25 % experimenta tristeza y soledad. El 14% dijeron que no son tratados con respeto en su trabajo.

Latinoamérica y el Caribe son las regiones que han tenido la más alta disminución del compromiso de los empleados, el más alto porcentaje de preocupación y el más bajo porcentaje regional de empleados satisfechos con los esfuerzos hechos por su país para preservar el medio ambiente.

En estas dos regiones en las que está incluido México, los empleados dicen que la pandemia los ha afectado mucho, el 57% dejaron de recibir su sueldo, el 57% ha trabajado menos horas, el 58% paró sus labores temporalmente, el 31% perdió su trabajo.

Respecto a las emociones negativas, el 55% experimento preocupación diaria, el 49% estrés, el 19% enojo y el 30% experimento tristeza diariamente. En estos resultados predominan las personas de más de 40 años. Los resultados de compromiso son de tan solo el 24%, predominando en ello las mujeres.

El primer paso para fomentar el compromiso es crear culturas de trabajo inspiradoras que maximicen el potencial y el bienestar de los empleados. La salud física y mental, la soledad, los problemas económicos y el apoyo de los colegas, además de otros factores, afectan el involucramiento, entusiasmo y productividad de los empleados en los buenos y en los malos tiempos. Las empresas exitosas en el futuro, no solo generarán buenos niveles de utilidades, también generarán empleados comprometidos, prósperos, que serán capaces de enfrentar crisis con éxito.

Fuente: Gallup, State of the Global Workplace. Reporte 2021. www.degerencia.com/jmgc