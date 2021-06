'México es todo', dicen Ángela y Leonardo Aguilar

"Ahí donde los ven", Ángela y Leonardo Aguilar se están abriendo camino en la música a sus 16 y 21 años, respectivamente, a sabiendas de que el pertenecer a esta dinastía, más que un privilegio, es un sinónimo de lucha y trabajo constante.

Los cantantes volverán a Torreón los días 25 y 26 de junio para ofrecer junto a su papá, Pepe, y su tío Antonio el show Jaripeo sin fronteras, que promete divertir a los laguneros a lo largo de tres horas.

Los chicos ofrecieron una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que dieron los detalles de las presentaciones y además revelaron sus proyectos. Ambos fueron claros en decir que uno de sus objetivos es llevar nuestras tradiciones adonde sea, ya que "México es todo".

Leonardo comentó que se sienten muy animados de volver a Torreón, una ciudad que siempre ha apoyado a la familia Aguilar.

"Torreón fue el penúltimo concierto que hicimos antes de que se cancelara todo por la pandemia. Poder volver y de la manera en la que lo estamos haciendo, con nuevas canciones y nuevos caballos, es un privilegio".

En relación con el Jaripeo que presentaron en febrero de 2020, antes de la contingencia, Ángela reveló que ofrecerán diversas novedades. En su caso, entonará sus temas recientes.

"La verdad tuvimos un año y medio para prepararnos y tocar mejor, además de componer. En lo que a mí corresponde, voy a cantar rolas nuevas, como Dime cómo quieres o En realidad; estoy emocionada porque por fin podré volver a salir a caballo. Será un show totalmente familiar".

Conscientes de que la pandemia no ha terminado, Leonardo sostuvo que se están cuidando bastante al interior de la producción para evitar contagios de COVID-19 y pidió a las personas que vayan a los shows que acaten las medidas de sanidad.

"Todos los que se pueden ir vacunando ya lo hicieron, aun así hay reglas estrictas como el uso de cubrebocas; incluso nosotros como cantantes nos los quitamos para cantar y al terminar nos los volvemos a poner, de esta manera nos protegemos todos. Recuerden que en Torreón daremos dos conciertos con capacidad al 50 por ciento para que se aplique la sana distancia".

La joven compartió emocionada que hace unos días estrenó el tema Ahí donde me ven, una rola con la que busca dejar claro hacia dónde se dirige en la música y cuyo video oficial rinde tributo a sus fallecidos abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

"Es mi más reciente sencillo y siento que es ese nuevo paso hacia la música que deseo hacer. El video lo hicimos en Zacatecas y me inspiré en la leyenda de las Tres Cruces para realizarlo. Estuve conectada con mi abuela Flor porque actué y tenía ciertos rasgos que parecían los suyos y ciertas expresiones que aprendí de ella. El video lleva más de 5 millones de visualizaciones, me encanta que les esté encantando".

Polémica

Como parte de la campaña del estreno del "single", la cantante publicó una foto en sus redes sociales donde se le ve tocándose su vientre y con un anillo de compromiso en uno de sus dedos (así aparece en el clip). Muchas personas pensaron que Ángela se casaría; hasta el mismo Leonardo se asombró.

"De repente vi la foto y dije: '¿Qué es esto?', hasta yo caí", comentó el artista, y Ángela añadió que "todo eso no fue intencional. Salió que estaba embarazada, que me iba a casar y nada que ver; mi único bebé ahora es justo el tema Ahí donde me ven".

Por su parte, Leo comentó que está preparando un material discográfico lleno de temas inéditos, a la par que se dedica a la ganadería, donde ya cuenta con 14 cabezas de ganado.

"En estos tiempos de pandemia me puse a montar, ahora monto mejor que nunca. En estos meses se me quitó el miedo de decir que soy compositor, porque yo escribo muchas canciones, pero me aterraba darlo a conocer y estoy ya preparando mi material discográfico", comentó.

Mientras sus perritos se colaban en la entrevista vía Zoom para también saludar a los laguneros, Ángela confesó que Pepe está muy al pendiente de que tanto Leonardo como ella den lo mejor de sí en cada presentación.

"Estamos brindándoles y ofreciéndoles un producto a nuestros fans y tenemos que hacer lo mejor que podamos y mi papá justo nos impulsa a eso, a mejorar cada día. Tenemos un micrófono secreto en el que mi papá nos habla cuando estamos en un escenario sin que el público lo escuche, de esa forma nos corrige si desafinamos o nos pasa algún detalle".

La intérprete de En realidad recalcó que sus abuelos están con ella y con Leonardo de forma espiritual. Informó que les estarán agradecidos por todo lo que hicieron en vida por la familia.

"Si pudiera ver a mis abuelos una vez más les volvería a dar las gracias por todo. Los queremos y los extrañamos, pero por eso cantamos sus canciones para que su legado continúe. La primera vez que subí a un caballo lo hice con la silla que usaba mi abuela Flor".

Ángela externó que siempre tiene cuidado con lo que hace y dice, ya que sabe bien que se ha vuelto un ejemplo a seguir para muchas jovencitas.

"Siento responsabilidad. Me corto el pelo y las niñas lo hacen, así que tengo que tener cuidado con lo que enseño, con lo que realizo y con la imagen que doy. Para mí, lo más importante es poder enseñar lo orgullosa que soy de ser mexicana. México es todo, es una nación hermosa y quiero que todo el mundo conozca su cultura; quiero enseñarles a las niñas a amar a México tanto como yo lo hago".

Por último, la intérprete manifestó que tras haber sido señalada de cantar lento el Himno Nacional en la pelea de Sanders vs. Canelo ocurrida en mayo pasado, hoy en día está tranquila.

"La verdad me encuentro contenta de que pude salir adelante a través de esa situación que fue un error técnico, más allá de un error mío. Para mí fue un honor cantar el Himno otra vez porque yo siempre seré feliz de seguirlo cantando porque lo importante es representar a México y llevar nuestra bandera por todos lados".