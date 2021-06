Sequía en La Laguna agrava crisis agrícola por incremento de plagas y altas temperaturas

PepeNavasFierro

Hoy, 9:32 am

Ilústranos, ¿qué si les llega ahorita de amLOCO que no sea una ninibeca o abrazos? No sé si tengas contacto con gente del campo pero yo si, y te digo que dicho de ésta gente que planta lo que tú y yo comemos... se podrán haber robado antes, pero les llegaba apoyo; ahora no les llega ni un quinto partido por la mitad (aaaah, y siguen robando eeeh, no crean Napito Gomez Urrutia y Manuel Bartlett ya van a misa y comulgan, se convirtieron a clase media aspiracionista, y se hicieron buenos. No señor, ellos y toda la demás calaña de escoria de gentucha que tienen los morenacos siguen siendo aparte de corrientes, raterísimos).

thumb_up 1 thumb_down 0