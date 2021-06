Se agrava crisis agrícola en La Laguna

La sequía ha generado importantes pérdidas para el sector agrícola. Pedro Ángel Fernández, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, dijo que los costos se han elevado hasta un 30 por ciento debido al incremento de plagas y las altas temperaturas, que deterioran la calidad de la planta.

"Nos interesa que llueva, más que nada en las presas, porque si no puedes almacenar el agua, no le puedes dar un buen uso, entonces la idea es que llueva en las presas, que se pueda almacenar el agua, asegurar los ciclos agrícolas, pero con la sequía, al estar muy seco y con mucha tierra, las plagas son muy oportunas", explicó. Señaló que se requiere incrementar, en este sentido, la aplicación de insecticidas, pero esto aumenta considerablemente los costos para los productores. Además, más que necesitar más agua, la planta se quema con el sol, con temperaturas de 40 o 41 grados centígrados al abrigo, lo que las daña considerablemente. "Este ciclo agrícola viene muy afectado por la sequía y las plagas, no llueve; en porcentaje podría ser hasta un 20 o 30 por ciento más por hectárea lo que se incrementa el costo por las aplicaciones, y sin apoyos del Gobierno", dijo.

Fernández dijo que la expectativa en la cosecha de maíz forrajero para este ciclo agrícola no es muy positiva debido a que se han presentado temperaturas muy altas y la sequía ha sido fuerte, lo que ha ocasionado el aumento de plagas, por lo que calificó que este cultivo va "de regular a mal".

Consideró que pudiera ser mejor para quienes siembran una segunda cosecha, si varía el clima y hay más agua.

El empresario dijo que en La Laguna de Coahuila se han registrado eventos aislados en términos de los robos de cable en las norias o alimento, pero no al grado de los que se han presentado en el lado de Gómez Palacio, donde se ha amagado a trabajadores y se llevan camionetas.