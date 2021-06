Previo a su exitoso concierto en la Comarca Laguneras el pasado 18 de junio, Los Dos Carnales vivieron momentos de tensión durante una presentación en Texas.

Al término de su actuación, en la ciudad de Humble de dicho estado, un grupo de fans subió al escenario evadiendo al equipo de seguridad de forma abrupta, tratando de obtener una selfie con Poncho e Imanol, por lo que éstos se dirigieron rápidamente a su camioneta.

Los seguidores de los laguneros los siguieron hasta el vehículo y lo rodearon, por lo que ellos no podían salir del lugar, ya que sí lo hacían se suscitaría una tragedia.

Algunos habitantes de Humble movían la camioneta mientras que otros les aventaban objetos, en un video que se encuentra en Youtube se escucha como un hombre grita: "¡Hay que romperles los vidrios!"

Desde el interior de la camioneta, Poncho e Imanol contaron visiblemente mortificados en sus historias de Instagram lo que estaba ocurriendo.

"Hay un desmad…, la gente no hace caso, no podemos hacer fotos, la gente le está pegando a la camioneta . Si está todo organizado podemos hacer fotos con todo mundo, pero si la gente nos tira con botes o piedras, así cómo nos vamos a bajar. Si está todo organizado hasta dos o tres horas nos quedamos a las fotos", dijo Poncho mientras se escuchan personas gritándoles y pegándoles a los vidrios con sus manos.

"Nos graban para luego decir que no somos humildes, siempre nos hemos tomado fotos con las personas, pero así no se puede. Nos da pena porque no estamos acostumbrados a dejar a las personas como novias de rancho, pero la mera verdad no se acomoda la raza. Nos agredieron, fregaron un staff de nosotros", agregó Imanol.

Poncho informó que al chofer que los mueve le dieron con una piedra en la cabeza, "en peligro y me lo maten,¿Y luego qué hacemos?".

Los hermanos Quezada agradecieron el apoyo que les han dado los fans, sin embargo, también les pidieron que se organicen y actúen de forma tranquila para poder tomarse las fotos con ellos de manera pacífica.