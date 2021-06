Aumentan servicios de lavandería y planchaduría en La Laguna

En la región Lagunera se han incrementado los servicios de lavandería y planchaduría. Encargados de estos negocios lo atribuyen principalmente a que las familias en la actualidad tienen muy poco tiempo para realizar las labores del hogar, por lo que optan por pagar por el servicio.

"Vienen tanto señoras como señores, muchos jóvenes, algunos porque no tienen tiempo, en la pareja, los dos trabajan, los más jóvenes es porque no tienen lavadora, porque ya es una inversión considerable, han subido mucho, otros que no tienen secadora ni espacio para poner a secar la ropa, son muchos factores", explicó Brenda, encargada de una lavandería. En la planchaduría, la mayoría de los clientes son hombres, según reportan los negocios.

En un sondeo realizado con encargados de estos negocios, coincidieron en que se ha incrementado la demanda de estos servicios a lo largo del presente año por la carga laboral que enfrentan las familias, que se ha incrementado con la pandemia por COVID-19 en cuanto a la educación a distancia, etcétera.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), estimó que, en el presente año, se ha incrementado en un 10 por ciento el servicio de lavandería, mientras que la planchaduría venía en aumento desde el 2019, hasta un 30 por ciento más, aproximadamente. "En cada esquina podemos ver una planchaduría", comentó.

Consideró que, pese a que en Torreón en la actualidad se enfrentan problemas en el abasto de agua potable, sobre todo en sectores como el Centro Histórico, esto no ha sido un factor para el aumento en los servicios de lavandería, sino que se trata de un nicho de mercado en la región.

"Se juntan varios factores, aquí en Torreón somos muy comerciales y cualquier nicho de mercado lo aprovechamos de inmediato, la gente se ha dado cuenta de que hay una falta en ese servicio tanto porque la pareja tiene que trabajar, ambos salen y necesitan el servicio, ahora se está juntando el factor de la falta de agua pero es un servicio que ha ido creciendo muy bien", comentó.