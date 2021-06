Auto arrolla y mata a peatón de 55 años en León Guzmán

Un hombre de 55 años de edad murió al ser arrollado por un veloz vehículo que se dio a la fuga; los hechos ocurrieron ayer domingo sobre la carretera libre a Durango, a la altura del poblado León Guzmán.

Autoridades policiales informan que pasadas las 6 de la mañana, se recibió el aviso sobre una persona tirada a un lado de la mencionada carretera, a la altura de la colonia Juan José Rojas, de León Guzmán.

Al lugar se trasladaron los cuerpos de rescate y elementos de las distintas corporaciones policiales, encontrando el cuerpo ya sin vida de quien tuviera por nombre Roberto Acevedo Requejo de 55 años, que era conocido en ese poblado como "Guayín", de acuerdo a lo manifestado por Noé "NN" de 27 años, primo del hoy occiso.

Noé manifestó a las autoridades que caminaban sobre la orilla de la carretera y se dirigían a un restaurante de esa localidad, junto con otro amigo, cuando de pronto pasó un veloz vehículo que arrolló a Roberto, que caminaba pegado a la carretera.

El vehículo no se detuvo y los testigos no pudieron apreciar las características debido a que todavía no se veía bien por la oscuridad, quedando Roberto tirado y malherido.

Los familiares intentaron llevar a Roberto al hospital, pero ya no tenía signos vitales, motivo por el cual dieron aviso al sistema estatal de emergencias 911.

Poco más tarde, se presentó en la escena del fatal accidente, el agente investigador del Ministerio Público de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, en compañía de peritos de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) para tomar conocimiento e iniciar las primeras investigaciones del caso.

El agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Semefo.

Arrollado

Muere hombre de 55 años: *El fatal accidente ocurrió al amanecer del domingo en el poblado León Guzmán. *Roberto caminaba a la orilla de la carretera Gómez Palacio-Durango, junto a otras dos personas. *De repente fue arrollado por veloz vehículo cuyo conductor escapó de inmediato.