Paul McCartney llega a los 79 años

El 18 de junio de 1942 nació quien se convertiría en una de las más grandes estrellas de la historia de la música, Paul McCartney.

Desde el comienzo de su carrera en The Beatles, logró cautivar a la audiencia creando clásicos que se convirtieron en himnos. Sin embargo, luego de la disolución de la banda, Sir Paul aun tenía mucho que dar a su público, lo que lo llevó a convertirse en un reconocido intérprete solista, esta carrera comenzó con las canciones que por alguna razón fueron descartadas para salir en los discos de la banda.

Paul y su esposa Linda, armaron una banda a principios de los años setenta llamada Wings, que ganó popularidad rápidamente, impulsandapor la carrera de McCartney como solista para finales de la década y que se mantiene hasta nuestros días.

En conmemoración a su cumpleaños número 79, te presentamos cinco de sus canciones con mayor reconocimiento por parte de fanáticos y críticos.

MAYBE I'M AMAZED

En el año 1970, luego de cerrar por completo el capítulo de The Beatles, Paul lanzó el álbum McCartney, donde toca cada uno de los instrumentos. En dicho álbum se encuentran canciones o "Every night" y "That's would be something", pero es "Maybe i'm amazed" la canción que más logró sobresalir.

Esta canción está dedicada a su a su esposa, donde le agradece por haberlo acompañado de una forma amorosa.

NO MORE LONELY NIGHTS

Al comienzo de la década de los ochentas, Paul compuso la banda sonora de la película Give My Regards to Broad Street, y aunque la cinta no fue tan exitosa, la canción original compuesta para la cinta, logró trascender como una de las canciones de los ochentas con mayor reelevancia.

BLACKBIRD

Aunque "Blackbird" sí forma parte de la discografía de The Beatles, fue compuesta e interpretada enteramente por Paul. Se trata de una canción que relata un sentimiento de emoción, y al mismo tiempo incertidumbre, al comenzar algo nuevo, o en este caso, dejar atrás tu hogar.

Dicha canción se ha posicionado como una de las favoritas de los fanáticos, incluso famosos se han hecho diversos tatuajes en nombre de la canción, tal como sucedió con la actriz Emma Stone, quien pidió a Paul que hiciera un diseño para ella, dibujando una pata de pájaro en una servilleta en una premiación.

MY LOVE

Otra de sus baladas románticas más sobresalientes fue "My love", que apareció en el segundo álbum de Wings en 1973, Red Rose Speedway.

Paul tomó la decisión de grabar esta canción en tiempo real con una orquesta de 50 músicos en vivo. El guitarrista, Henry McCullough tuvo que improvisar el solo que aparece. Paul quedó encantado con el resultado.

MULL OF KINTYRE

Esta canción está escrita en honor a la península de Kintyre en Escocia, la cual le transmitía una sensación de paz indescriptible al músico. Paul creó una melodía llena de folk que no tiene comparativa con sus demás creaciones.

Las gaitas escocesas que entran a la mitad de la canción logra que el público se transporte a ese lugar del mundo de Paul tanto añora, esto de la mano con la voz de Linda y su compañero de Wings, Denny Laine.