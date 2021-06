Muere hombre atropellado en León Guzmán

Repentina muerte encontró un hombre de 55 años de edad, al ser arrollado por un veloz vehículo que se dio a la fuga, al amanecer de este domingo 20 sobre la carretera libre a Durango, a la altura del poblado León Guzmán, del municipio de Lerdo.

Autoridades policiales informan que pasadas las 6 de la mañana, se recibió el aviso sobre una persona tirada a un lado de la mencionada carretera, a la altura de la colonia Juan José Rojas, de León Guzmán.

Al lugar se trasladaron los cuerpos de rescate y elementos de las distintas corporaciones policiales, encontrando el cuerpo ya sin vida de quien tuviera por nombre Roberto Acevedo Requejo, de 55 años, quien era conocido en ese poblado como “Guayín”, de acuerdo con lo manifestado por Noé, de 27 años, primo del hoy occiso.

Noé manifestó a las autoridades que caminaban sobre la orilla de la carretera y se dirigían a un restaurante de esa localidad, junto con otro amigo, cuando de pronto pasó un veloz vehículo que arrolló a Roberto, quien caminaba pegado a la carretera.

El vehículo no se detuvo y los testigos no pudieron apreciar las características debido a que todavía no se veía bien por la oscuridad, quedando Roberto tirado y malherido.

Los familiares intentaron llevar a Roberto al hospital, pero ya no tenía signos vitales, motivo por el cual dieron aviso al 911 de Emergencias.