Fallece 'Champ', el Pastor Alemán que acompañó a los Biden por 13 años

“Fue nuestro constante y querido compañero durante los últimos 13 años y era adorado por toda la familia Biden”, dijeron el mandatario y la primera dama Jill Biden en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter del presidente. Los Biden pasaban el fin de semana en su casa en Wilmington, Delaware.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE