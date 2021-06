Alimentación en el ambiente laboral

Algo positivo que nos trajo el trabajo a distancia, es tener la posibilidad de comer en casa y con ello también elegir con mayor facilidad qué comemos e incluso para muchos de nosotros, nos dio la oportunidad de probar nuestras habilidades en la cocina y descubrir ese chef que muchos llevábamos dentro.

A diferentes ritmos y condiciones, el regreso de muchos a la oficina se ha vuelto ya una realidad o lo será para la mayoría en algunos meses. Es importante no perder lo ganado en cuánto a los cambios positivos que hayas podido hacer respecto a tus hábitos de alimentación y actividad física.

DESAYUNO

Nunca salgas de casa sin desayunar, aunque suena a dicho de nuestras mamás, es cierto que el alimento más importante del día es el desayuno ya que nos da la energía para empezar nuestras actividades. Un desayuno adecuado debe realizarse máximo una hora después de que nos levantamos y debe incluir al menos un alimento de cada uno de los grupos de alimentos, para garantizar que estamos incluyendo una variedad de nutrimentos de los que requerimos diariamente, es decir hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales.

REFRIGERIO LIGERO

A media mañana y media tarde, procura comer un refrigerio ligero, algo que te ayude a mantener tu energía y concentración, un yoghurt o una fruta pueden ser una estupenda opción.

DALE TIEMPO A CADA COMIDA

Dedica tiempo suficiente para cada comida, lo recomendable es al menos 40 minutos, para que puedas masticar y disfrutar cada bocado. Comer lentamente favorece una mejor digestión de los alimentos.

COME SIN CELULAR

El tiempo de comida debe ser un tiempo exclusivo para comer, sin distracciones como ver la televisión, leer el periódico o hacerlo frente a la computadora. Recuerda que el comer de forma consciente nos ayudará a escoger y medir mejor lo que comemos. Comer con algún compañero de trabajo o un familiar, si es una excelente opción porque no sólo disfrutarás de tu comida sino de la compañía. Te ayudará a relajarte un momento y recargar pilas para lo que resta de la jornada laboral.

VARIEDAD A LOS PLATILLOS

Procura evitar la monotonía y no olvides incluir al menos un alimento de cada uno de los grupos (Frutas y verduras, cereales y tubérculos y productos de origen animal o leguminosas) en cada comida.

COMIDA DE CASA

Si cerca de tu trabajo no encuentras un lugar en dónde puedas seguir estas recomendaciones, tal vez puedas considerar llevar algo desde casa. No tiene que ser algo complicado, puede ser atún, queso en cuadritos, huevo, carne deshebrada. Opciones como un sándwiches o tortas, no son malos, siempre y cuando midas la cantidad de ingredientes que aportan grasa (mantequilla, mayonesa, crema, aguacate, etc), uses proteínas magras e incluyas la mayor cantidad de verduras que puedas.

SIN FREÍR

Si comes tacos, sopes o tlacoyos, pide que no los frían, solo los calienten al comal y elije carnes que contienen poca grasa e incluye mucha lechuga, jitomate, champiñones, pimientos o cualquier verdura que disfrutes. El reto puede ser medir la cantidad, pero incluir verduras te ayudarán a sentirte con mayor saciedad.

TOMA AGUA

De bebida, prefiere agua natural o mineral. Así ahorrarás algunas calorías que podrás disfrutar en algún otro alimento.

POSTRE NATURAL

De postre, una fruta o un yoghurt son excelente aliados que le darán ese toque dulce al final de tu comida además de complementar tu alimentación.