Verstappen gana el GP de Francia y 'Checo' Pérez queda en tercero

Verstappen logró su tercera victoria del año al ganar, asimismo con la vuelta rápida, en la pista de Le Castellet; por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y de 'Checo', que firmó su duodécimo podio desde que pilota en Fórmula Uno.

El otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, concluyó cuarto, por delante de los dos McLaren, los del inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo.

Alonso acabó octavo, por detrás del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y por delante de los dos Aston Martin, el del alemán Sebastian Vettel y el del canadiense Lance Stroll, que también entraron en los puntos; en una carrera en la que no puntuó el otro español, Carlos Sainz (Ferrari), undécimo este domingo en Paul Ricard.

Verstappen lidera ahora el Mundial con 131 puntos, doce más que Hamilton; mientras que 'Checo' es tercero, con 84 unidades.

Red Bull, que correrá en casa las dos próximas carreras -los Grandes Premios de Estiria y de Austria, los siguientes dos domingos- encabeza el campeonato de constructores con 215 puntos, 37 más que Mercedes.

