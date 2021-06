Debemos estar agradecidos los que tenemos a nuestros hijos: don Jaime

Don Jaime es un papá "todoterreno". Desde siempre se ha esforzado por sacar adelante a su familia. Con más de 60 años de edad se siente agradecido con Dios pese a los retos que ha enfrentado en su vida.

"La pandemia nos pegó a todos, a unos más que a otros, pero a todos", dice Jaime García González, quien vende tacos al vapor y es bien conocido por los varones que asisten diariamente a la plaza principal de Lerdo para ponerse al día de las noticias vecinales, bolearse los zapatos o leer el periódico.

Don Jaime es amable, tímido en un inicio y sobre todo sabe escuchar, hábito que le dejó su anterior empleo como cantinero el cual abandonó en 2019, poco antes de que fueran detectados los primeros casos de COVID-19 en el mundo.

El puesto de Tacos al vapor "Mi Davis" que suele estar en los alrededores de esta zona del primer cuadro de la ciudad es atendido actualmente por Jaime, quien se levanta a las 6 de la mañana debido a que para las 7 tiene que empezar a trabajar.

"Tengo mi patrón, pero estos tacos se venden mucho. Creo que es muy importante también tener buena actitud con los clientes. Teniendo buen trato la gente vuelve, platica, sonríe", dice.

Jaime es casado y tiene tres hijas adultas, de más de 30 años de edad,

"Me siento agradecido con mi padre Dios porque tengo a mis hijas", dice, y además es abuelo. Tiene dos nietos y dos nietas.

Durante la pandemia, dice, la venta también bajó, lo cual considera que es normal puesto que ha sido una epidemia global con alcances inimaginables en un principio y repercusiones en todos los giros y en todos los negocios.

"Debemos estar agradecidos los que seguimos vivos, los que estamos sanos para poder seguir trabajando, los que tenemos a nuestros hijos, ya con eso estamos bien. El trabajo es una bendición tenerlo en estos días", asegura.

El vendedor reconoce que nadie nace sabiendo ser padre pero que cada quien hace a su modo su mejor esfuerzo. Como padre, dice, lo intenta diariamente y a pesar de todos los problemas que se llegan a presentar.

"Yo traté, desde que eran niñas de inculcarles el bien, no hacerle mal a los demás y nunca agarrar lo ajeno, yo pienso que los hijos haciendo eso serán personas de bien y eso ya es ganancia", declaró.

Añadió que aunque la crisis económica haya estado dura desde el año pasado y siga todavía difícil por tantos despidos que hubo , no queda más remedio que seguir enfrentando la vida. "Nos queda echarle ganas porque si no trabaja uno, no hay comida que llevar a la mesa", aseguró.

En abril del 2020 cuando en Lerdo se confirmó el primer caso positivo de COVID-19, don Jaime atendía, además de las repercusiones de la contingencia, la caída de ventas y la poca clientela, algunos otros problemas de salud de sus hijas y nietos.

Al recordar los retos que ha tenido que enfrentar con ellos luce conmovido: "Tengo buenas hijas, uno como padre quisiera poder resolver todos los problemas, todas las enfermedades, hacerles ver muchas cosas", dice el vendedor, quien no obstante se muestra optimista e insiste en que no hay otro camino que tener buena actitud frente a los problemas para salir de ellos y para tener una mejor vida.