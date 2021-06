Toda una vida dedicado al deporte

Con casi medio Siglo dedicado al deporte como promotor e instructor de natación, futbol y atletismo, el profesor Alfredo Frayre Martínez celebra hoy en grande con sus hijos y nieto, el Día del Padre.

Y es que la alberca y fosa de clavados de la Unidad Deportiva Torreón (UDT), es fiel testigo de la entrega de este entrenador, que por cuatro décadas y media se ha entregado en cuerpo y alma a la enseñanza de todo lo aprendido, para dejar su legado a futuras generaciones.

Junto a su hijo Óscar Alberto Frayre Álvarez y su nieto Mateo Frayre Ramírez, que ya figura como representante de La Laguna y Coahuila en competencias nacionales, quien fuera uno de los fundadores de la escuela de natación en el recinto deportivo, sigue más vigente que nunca.

El equipo lo complementan Mario Frayre, Felipe García Becerra y Haydé Pérez, además de personal que tiene a su cargo las redes sociales de la academia, que también se dedica a la enseñanza del futbol soccer con equipos formativos llamados Pumas Torreón.

"Tenemos 45 años enseñando natación y futbol, promocionando el deporte en escuelas primarias de Torreón, así como en diferentes ejidos de la región, así como Ana, Villa Juárez. Dí clases también en secundaria, pero me enfoqué en lo deportivo", dijo el popular profesor Frayre.

CLASES Y DEPORTE

A pesar de contar con la licenciatura en Educación, donde incluso ha impartido materias en la secundaria, se decantó por el deporte, consciente que también es formativo y de mucha disciplina, por lo que de alguna manera complementa las dos actividades.

Agradeció al actual Patronato de la Deportiva Torreón, en el caso del Ing. Juan Alberto Wong Cobián y de Alejandra Villarreal el apoyo que han tenido, sobre todo en tiempos de pandemia, donde poco a poco retoman las clases, con todas las medidas sanitarias pertinentes.

"En la alberca estamos desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, en la actualidad es mixto y solamente de 6 a 7 lo dedicados a los de preescolar en el área de chapoteadero, ya que los pequeños toman más confianza al tocar el piso" señaló.

La alberca olímpica, única en su tipo en toda la región, la aprovechan al máximo tanto niños como jovencitos, para clases de nado así como de clavados que van desde el trampolín de un metro, hasta el 3 y la plataforma de 5 metros.

Al respecto, Óscar Alberto expresó: "Le agradezco a mi papá que me haya inculcado el deporte, fui futbolista profesional y estuvo en 6 pretemporadas con Santos Laguna, formé parte del equipo de (Fernando) Quirarte en el campeonato del Verano 2001".

Con muchos años de experiencia, sabe lo que representa tener a su cargo y el de su staff, a aproximadamente 200 niños diarios en diferentes horarios, donde lo hacen de la mejor mejor forma posible.

ASESORÍA

"El consejo a los padres de familia, es que desde chicos lleven a sus hijos el aprendizaje para cualquier deporte. Lo ideal es a partir de los 3 años en delante, aunque también es recomendable a los 4, 5 y 6 años", complementó.

Confesó que luego de un año alejado de la piscina, los niños llegaron afectados en todos los aspectos, por lo cual deben retomar todo pero con calma y cautela, para que vuelvan a sentir confianza en el agua.

"La natación es de los deportes más completos, pero cualquiera que se practique con buenas bases, para el día de mañana se tienen buenos hábitos. Estamos tratando de echarle ganas para sacar esto a flote", dijo el también integrante del Buzos Team, como son además conocidos.

Lo que dejó en claro, es que la Unidad Deportiva no es un club deportivo como tal, a pesar que a veces, los Patronatos lo quieran manejar así, por lo que solamente piden que inculque el deporte en las nuevas generaciones.

"Les pido a las autoridades que vengan, que apoyen al deporte, no debe existir diferencias políticas, debemos dejarlo a un lado. Tuvimos Patronatos que no apoyaron y solamente saquearon, he visto pasar y pasar muchos llevándose el dinero, no le invierten a instalaciones", enfatizó.

En lo personal, le invierten casi 2 mil pesos diarios para toda la cuestión operativa y en el pasado, por 3 pesos no dejaban entrar a los niños, quienes deben ser los beneficiados en todos los aspectos para la formación de una cultura deportiva.

Y expresó: "en el caso de mi hijo, yo le inculco que haga deporte. A los que vienen, los enseñamos a flotar y que naden un poco, para que luego le brinden un seguimiento, con la inversión un poco de tiempo".

Les enseñan los fundamentos y principios de la natación con el nado libre, incluso hasta lo último que es el estilo más complicado como el mariposa. "A veces los niños van a quintas y no se despegan de la orilla, la patada en la natación es fundamental para un buen nado", finalizó.