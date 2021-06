Fui un papá chamaco y ha sido la máxima bendición en mi vida: Óscar Schwebel

Óscar Schwebel tiene bastantes facetas profesionales y personales, sin embargo, la que más disfruta y lo motiva siempre es la de padre.

El integrante de OV7 y ahora escritor se convirtió en papá muy joven y eso es algo que hoy en día agradece, ya que la relación con su hijo, Sebastián, es muy relajada. Son los mejores amigos, y es que tienen una gran comunicación.

"Fui un papá chamaco y créanme que ha sido la máxima bendición en mi vida. La relación que tengo hoy por hoy con Sebastián es supercercana y abierta. Entiendo muchas cosas de él y me encanta cómo va descubriendo la vida.

"Tenemos una amplia afinidad por la música y otros temas, lo que ha provocado que compaginemos mucho más. Me fascina verlo florecer, cómo sale al mundo, y no es por presumir, pero es muy buen chavo", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, el cantante y también bailarín externó que Sebastián trae el talento en las venas, pero durante la charla aclaró de qué manera desea explotarlo.

"Él quiere destacar en la música, pero abajo del escenario; tan es así que se encuentra estudiando en la universidad Producción musical. Esta carrera me ha dado un cúmulo de satisfacciones y quiero que también se las dé a él; a los padres nos tocar ser la red cuando los hijos andan como cirqueros caminando en el cable, ya que si se caen, aquí estamos para cacharlos en sus planes y locuras, tal y como a mí me pasó con mis papás cuando era un adolescente", sostuvo.

Desde su hogar en Los Ángeles, California, Óscar externó que hace unas semanas lanzó Los hijos de Numo, su primera novela de ciencia ficción ubicada en la década de los ochenta.

"Es una aventura que empecé hace ochos años. Escribía pequeños fragmentos sobre unos personajes con habilidades especiales y justo en el encierro que acaba de suceder volví a visitar estos fragmentos y me di cuenta de que tenía una historia que podía tejerse y, como un ejercicio de terapia, empecé a unir a estos personajes entre sí y fue así que hice esta crónica; se volvió un texto que tenía pies y cabeza. Con la ayuda de una amiga editora me atreví a autopublicarme como un acto de rebeldía".

Schwebel fue claro en decir que si la pandemia no se hubiera atravesado en el curso del planeta, su faceta de escritor seguiría guardada en un cajón.

"La escritura era como una terapia ocupacional. No pensaba volverme un escritor, yo solo escribía para mí, pero me di cuenta justo en esta crisis sanitaria que lo que estaba haciendo en este rubro tiene un potencial padre como para poderse compartir".

A pregunta expresa, relató cómo fue que creó los personajes que integran Los hijos de Numo, publicación que de igual manera circula de manera física en las librerías de todo el país.

"Yo crecí en una agrupación musical y tengo este sentido de grupo colectivo, de enjambre, de poder sobrevivir así, y es justo lo que intenté mostrar. No me costó trabajo ahondarme en este tipo de conceptos y de esa manera bordé a estos personajes que tienen habilidades especiales y que deciden emprender una acción tras una cacería por parte de la contrafuerza, que no quiere que se sepa que tienen esos poderes; aquí el mensaje es que 'la unión hace la fuerza'".

El artista reveló que eligió el género de la ciencia ficción porque es como su segunda piel, "es ahí donde tengo un refugio".

"Mi papá me inculcó el hábito de la lectura y crecí entre Asimov, Tolkien, Joseph Campbell y soy 100 % generación X, así que en plena parafernalia ochentera aprendí los conceptos del bien y el mal a través de Star Wars, de Star Trek, de varias cintas. Siempre he estado muy cercano a la literatura fantástica y de ciencia ficción".

Por otro lado, Schwebel informó que forma parte del grupo de escritores que desarrolla la bioserie de OV7, que producirá la compañía Elefantec, creada por Pepe Bastón, exejecutivo de Televisa y que, según sus palabras, dará mucho de que hablar.

"Tengo la fortuna de que me involucraron en este proyecto. Será una serie muy diferente a las que estamos viendo actualmente en la pantalla chica y en las plataformas. Consideramos que la historia va a conectar no solo con nuestra generación, sino también con las nuevas".

En cuanto a la música, el intérprete comentó que tanto él como sus compañeros están analizando si la gira de los 30 años de OV7 se llevará a cabo en este 2021 o en 2022.

"Estamos en esa planeación. Poco a poco se empieza a restablecer todo. Una vez que tengamos claro qué es lo que va a pasar, lo vamos a anunciar con bombo y platillo. Estén pendientes de nuestras redes", puntualizó.