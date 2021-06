Iván Rodarte lucha por poder ver a sus hijas

Hace tres años, Iván Rodarte Félix se convirtió en papá por primera vez, pero desde hace poco más de dos años dejó de ver a sus dos hijas, a la pequeña ni siquiera tuvo oportunidad de conocer, solo por fotografía. La madre un día desapareció de casa estando embarazada sin darle la oportunidad de despedirse. Actualmente desconoce su paradero por lo que pide apoyo a las autoridades de los tres niveles para poder reencontrarse con ellas.

Su historia comenzó en diciembre de 2016, en el crucero de Saltillo 400 y Paseo del Olimpo en Torreón, donde Elizabeth se hacía pasar por una persona de la cultura llamada menonita y vendía quesos para subsistir. Dado que el crucero era el paso diario de Iván comenzaron una relación de amistad, "fue ella quien consiguió mi teléfono", relata.

Debido a sus creencias, ambos se veían a escondidas en la Línea Verde, "hablábamos todos los días prácticamente pero nos veíamos cada tercer día", cuenta. Para el mes de enero del año siguiente, ella le dice que viajaría a Nogales, Sonora, donde se encontraba su familia pues quería pedir su anuencia para continuar con su relación.

"Primero quiso contemplar la aprobación de su mamá y de quien me decía que era su abuelo, pero que en realidad era su papá. Ella llega a Nogales, duró como un mes, estábamos saliendo, ella me decía: 'deja hablo con mi familia porque quiero que nos sigamos viendo y hacerlo bien'. Al mes me dice: 'no están de acuerdo, pero yo quiero estar contigo, me pareces una persona buena, una persona que me gusta y con quien quiero estar'", relata. Para entonces, él había terminado su carrera como enfermero, tenía un trabajo estable y una casa propia. Días después, Elizabeth le pide que vaya por ella a Nogales, y así fue. Fue aquí cuando su historia comenzó.

UNA VIDA JUNTOS

Para marzo del 2017, Iván y Elizabeth ya estaban casados. "Fue rápido realmente, pero entonces yo solo sabía lo de su cultura de los menonitas. Que era de Zacatecas, pero que en realidad no radicaban ahí por andar de nómadas vendiendo sus productos".

Seis meses después recibió la noticia de que se convertiría y seis meses después, ella le dice que le confesaría toda la verdad. Fue entonces que le reveló que no era menonita, que el nombre de Elizabeth le habían dado no sólo a ella sino a toda su familia. En realidad era Nestalee Blackmore Lebarón.

"Yo pensé que estaba bromeando porque lo hacíamos mucho, yo jamás había escuchado de los Lebarón", reconoció. En aquella ocasión le preguntó si había tenido contacto con la familia Lebarón y ella le contestó que no, a fin de no meter en problemas a su familia.

A su hija mayor la nombraron Nestalee "como una forma de reconocer su identidad sin poner a riesgo a nadie, yo fui el que escogí ese nombre".

Días después, su aún esposa contactó a su familia, y para el día siguiente dos personas ya se encontraban en la puerta de su casa, a las cuales se les dio alojamiento por un par de días en su casa sin siquiera conocerlos. Ellos les pidieron ir a la colonia Lebarón, ubicada en Chihuahua, para conocer al resto de los integrantes.

Al viajar hacia aquel lugar, se les ofreció establecerse, pues a ambos se les dio la oportunidad de trabajar, lo cual rechazaron. Los viajes fueron más frecuentes, sobre todo de ella.

EN PROBLEMAS

La relación entre ambos comenzó a fracturarse a causa de sus creencias debido a que ella se resistía a que hija fuera vacunada, "al ser enfermero yo, siempre estoy a favor de la salud". Fue cuando solicitó la intervención del DIF Municipal y se logró la aplicación de los biológicos. Cada vez que tenía cita con el pediatra agendaba un viaje a la colonia Lebarón.

Para abril de 2019, su esposa se queda por unos meses más y en julio le confirman que está embarazada nuevamente, por lo que le pidió no viajar con regularidad, "porque ya no solo era uno sino dos hijas".

Tras regresar de su cita con el ginecólogo, un 10 de julio, "después de que yo llegué de trabajar, en casa ya no había nada, ni nadie en la casa".

Con su partida, Iván no tuvo la oportunidad de conocer a su hija menor, quien fue nombrada por su mamá como Audrina Lovee, a quien solo le ha enviado un par de fotografías, así como aquellas que sus amigos han logrado tomar de sus redes sociales, de las cuales lo bloqueó.

Desesperado, el joven padre ha solicitado sin éxito el apoyo de autoridades como el propio DIF Municipal, así como de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), debido a las supuestas influencias que tiene la familia de su esposa.

Aunque ha sufrido amenazas para alejarlo de sus hijas, incluso de muerte, Iván asegura que no cederá hasta poder ver a sus pequeñas, aunque eso le represente incluso perder la vida. Por ello pide el apoyo del gobernador Miguel Riquelme o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en su caso y pueda reencontrarse con sus pequeñas.