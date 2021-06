'El Chavo del 8' cumple 50 años

Fue sin querer queriendo. A Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8 se le chispoteó. El primer capítulo fue un sketch que, al cabo que ni quería, pretendía ser uno más en su contenido habitual, pero terminó siendo el programa número uno de la televisión humorística. Eso, eso, eso.

El 20 de junio de 1971, la historia comenzó con la transmisión de "El ropavejero", episodio creado para sustituir un sketch en el que participaba Rubén Aguirre, quien había dejado momentáneamente el programa de comedia Chespirito, de la entonces Televisión Independiente de México.

María Antonieta de las Nieves lo recuerda casi como un ensayo. "Era un título más, no pensamos que fuera a gustar tanto y a ser el mejor programa en Latinoamérica de comedia blanca, no pensamos que con 'El ropavejero' íbamos a ser eternos, porque son 50 años y yo sigo intacta".

En eso coincide Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien tenía siete años en ese momento, y comenzó a ver el ascenso de su papá, quien tenía 42.

"El Chavo salió un poco por accidente, mi papá había escrito sobre un señor globero con la característica de que no le caían muy bien los niños, más bien los prefería lejos y los niños eran bastante latosos con él. Sin que los personajes tuvieran nombre en ese momento, mi papá los rescató y empezó a conformar a los integrantes de la vecindad".

En ese primer episodio, la Chilindrina utilizaba un vestido diferente. La actriz tenía 21 años y fue su madre quien le compró el atuendo. "Era un vestido de niña, talla 12, y ella le subió la cintura al busto para que no se me notara, fue en ese programa que empecé a vendarme el busto para no verme tan frondosa, quería aparentar que ser una niña, no tenía suéter y usaba pecas en la nariz, pero después se me fue bajando el lente y se me borraron las pecas, parecía que tenía garras, entonces dije 'me voy a quitar las pecas de la nariz y me voy a hacer ocho pecas de cada lado'. Coincidió con el programa", recuerda la actriz.

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

El Chavo del 8 se grabó por 25 años y fue distribuido en 12 países de Latinoamérica, EU y España; traducido en 50 idiomas, entre ellos portugués, donde hoy los actores de doblaje son reconocidos como "Chaves", "Chiquinha", "Seu Madruga" y "Quico".

En 1990 sucedió algo impensable en Brasil. Durante el mundial de Italia, "Chaves" superó en rating al partido entre la verdeamarela y Escocia. Tuvo rating de 36 puntos, cifra histórica, por lo que la cadena Globo, que transmitía el Mundial, intentó comprar los derechos de El Chavo del 8 para eliminar a la competencia, cuenta en entrevista Filipe Assis, periodista de entretenimiento en Diario de Pernambuco, Brasil.

En Perú el canal América televisión, transmitía El Chavo del 8 como entretenimiento de fin de semana y también competía en los puntos más altos de rating. Ramón Valdés grabó el comercial de un dulce típico llamado Turrones San José que se volvió tan popular que aún hoy es recordado porque don Ramón decía la frase: "En México no hay nada igual... suavecito", detalla el periodista peruano Diego Parajes.

"Acá Don Ramón es un personaje que ha pegado bastante, es común usar su frase 'no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar', su actitud de no querer pagar la renta acá lo llamamos 'la criollada'. El Chavo del 8 podría ser una especie de espejo en cuestión social", reconoce.

Para los venezolanos, como la conductora Ana Alicia Alba, el Chavo siempre quedará en su memoria como el niño de las primeras temporadas ya que RCTV y Venevisión sólo transmitieron hasta el capítulo en el que los personajes de la vecindad viajan a Acapulco, que según Ana Alicia, es el favorito de muchos venezolanos.

"No sabíamos de qué se trataba la torta de jamón que tanto anhelaba el Chavo, lo entendí hasta que vine a vivir a México y conocí el bolillo".

En Argentina la admiración es tanta, que en 2017 construyeron una réplica de La vecindad en la localidad de Burzaco. El periodista de Rolling Stone Argentina, Mariano Ojeda, cuenta: "Ha educado a dos o tres generaciones, recuerdo que mi mamá lo veía cuando era chica y yo lo veía cuando era chico, es increíble cómo con un contenido tan inocente se construyó un contenido de entretenimiento tan fuerte".

NO HAY PLAN CON DISNEY

Roberto Goméz Fernández hijo de Chespirito, aseguró que por el momento no tiene planes de trabajar una serie producida por Disney. El empresario dijo en entrevista que no se ha acercado a ningún creativo del conglomerado estadounidense o alguna otra productora para dar vida a los personajes de La vecindad.

"Proyectos de animación sí los tenemos considerados y están en desarrollo, pero todavía los estamos desarrollando de parte de nosotros, con nuestra productora, todavía no tienen destinatario", afirmó.

Aunque no habrá una celebración física por los 50 años de la primera transmisión de El Chavo del 8, por cuestiones de la pandemia, el festejo con los fans será de manera virtual.

"Hay algunas cosas que estamos generando, no hay un evento como tal, sino cierta comunicación por las redes sociales", detalló.

En lo personal, Roberto celebrará acompañado de su familia y acelerando los nuevos proyectos inspirados en las creaciones de su padre y en su vida misma, con la bioserie que hace tiempo anunció.

"Creo que es un año de conciliación en muchos sentidos y eso estamos ahora, en tratar de conciliar muchas cosas".