Marchan mujeres en La Laguna para exigir justicia

Casi mil mujeres de la región Lagunera de Coahuila y Durango se unieron a la marcha "Vivas y Sin Miedo" con el fin de exigir justicia por las víctimas de feminicidios registrados recientemente y anteriores. También urgen a que se conforme una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género por el delito de feminicidio.

La movilización partió desde distintos puntos de la región, como Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, para llegar a lo que será la estación Nazas del Metrobús en Torreón. El contingente de La Laguna de Durango partió alrededor de las 6:30 de la tarde de la plaza principal de Lerdo, donde previamente se colocaron carteles en la puerta de acceso de la presidencia municipal con los nombres de las víctimas de feminicidio recientes, como Ilse, Karla y Selina, siendo la madre de esta última, Guadalupe, quien encabezó el contingente.

El nutrido contingente avanzó por el bulevar Miguel Alemán hasta llegar al Puente Plateado. Al arribar a Torreón fueron recibidas con el grito de "bienvenidas, hermanas, esta es tu manada" por el numeroso contingente proveniente de Torreón y de Matamoros.

Ya en el lugar, los familiares de las víctimas como Selina, Karla, Ilse, Violeta, Genoveva, Vianey y algunas más fueron relatando su historia y exigiendo justicia por parte de las autoridades estatales de Coahuila y Durango.

En el caso de Vianey, su madre exigió justicia por su pequeña aunque ello represente el que su propio hijo sea detenido. En medio del coraje y sentimiento, relató que si bien su caso no fue considerado como feminicidio, durante años su hija fue víctima de su propio padre y hermano, hecho por el que un día decidió quitarse la vida. "Al presidente, al gobernador, le pido justicia para mi niña y así evitar que sigan haciendo daño", concluyó.

TORREÓN Y MATAMOROS

"Disculpen las molestias, pero nos están matando" fue la primera frase que se pronunció cuando el contingente de mujeres se incorporó al bulevar Revolución, para iniciar con la marcha "Vivas sin Miedo" del lado de Torreón.

Al inicio de la marcha eran alrededor de 150 personas, pero conforme avanzaba se sumaban más y el grupo aumentó significativamente. "Miguel Riquelme, no sea indiferente, se mata a la mujer en cara de la gente", "vivas se las llevaron, vivas las queremos", "los polis no me cuidan, me cuidan mis amigas" fueron algunas de las consignas que le siguieron durante el trayecto.

Las personas salían a las calles para observar la manifestación, incluso algunos les entregaron botellas con agua y también los automovilistas y choferes de camiones tocaban el claxon en señal de solidaridad al movimiento.

El encuentro de los contingentes de Torreón y Matamoros fue muy emotivo, pues las mujeres que empezaron su marcha en Torreón las recibieron con aplausos y luego elevaron el puño derecho para guardar un minuto de silencio.

Al frente iba Rocío, la madre de Ivonne, quien recientemente fue encontrada sin vida y su cuerpo en bolsas en Matamoros. Sostenía una lona con la foto de la joven; después, el grupo de Madres Poderosas, quienes luchan por hacer justicia por el feminicidio de sus hijas; y se observó también a Carolina, madre de Milagros, la niña que también perdió la vida de forma violenta.