Ahora ya tienen quién les de su chayote, pero empecinados en descarrilar la 4T. El presidente hace referencia a la clase media alta, y aquí es clase media baja, clase baja, pobreza y pobreza extrema, o no me diga que la diferencia del 44% son ricos y millonarios.

Mayoría?????? Que no contaron durante la vacunación la cantidad de personas en situaciones de pobreza? Ahora resulta que son la mayoría la que tienen lo necesario. Lis demás no importan. Que poca vergüenza.

Con razón no ganó mi partido en Torreón. De clase media para arriba todos son neoliberales fifis que no nos necesitan ni a mí ni a mi movimiento

Pienso que el señor no tiene porqué etiquetarnos; no todos pensamos como él; ni nuestros hijos; a pesar de haber recibido la misma educación.

el problema no es si leer las notas o no, el problema es que mienten de forma impune y descarada. y si es prensa "imparcial, independiente,y objetiva" que no diga mentiras y su slogan lo divulguen con la verdad " ratas que se venden al mejor postor".

COWBOYS63

Ayer, 11:27 am

publicado por: roger roger

El presidente dijo que "hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de que ‘el que no transa, no avanza’. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble”, sentenció." y tiene toda la razón, en todos mis círculos sociales hay amigos, parientes, conocidos, etc. a los que les ha ido bien a través de transas, pequeñas o grandes y por supuesto que no están de acuerdo en vivir en el sistema que propone el Presidente "de ir eliminando la corrupción" a ellos no les importa la pobreza, que por supuesto que es el mayor porcentaje de la población y

replyresponder thumb_up 5 thumb_down 1