Taylor Swift da anuncio y hacen tendencia a Jake Gyllenhaal

Luego de que la cantante Taylor Swift revelara la fecha del lanzamiento de la nueva versión de su álbum "Red", hubo un detalle que hizo que sus fanáticos hicieran tendencia al actor Jake Gyllenhaal.

Tras señalar que una de las canciones tendrá una duración de 10 minutos, y añadir un emoji de una bufanda a ello, sus seguidores aseguraron que se trata de la versión extendida de la canción "All too well", la cual, durante años, se ha dicho que fue escrita tras el traumático rompimiento de la cantante y el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

La pista llegó a los fans dado que en dicha canción señala que olvidó la bufanda en casa de la hermana de su ex, que en repetidas ocasiones ha salido a la luz en fotografías.

Además, la hermana Jake Gyllenhaal también ha sido directamente cuestionada sobre el tema, como sucedió en una entrevista con el conductor de televisión Andy Cohen en el año 2017, y, aunque Maggie Gyllenhaal aseguró que desconoce la razón por la que le han hecho esa pregunta en repetidas ocasiones, también han sido diversos los programas de espectáculos, medios e hilos de Twitter que se han encargado de recopilar las pruebas para asegurar que esto sucedió.

Las especulaciones continúan en las redes, dado que los fanáticos de Taylor han señalado diversos datos escondidos en diferentes pistas que componen el álbum.

"Red Taylor's Versión" verá la luz el próximo 19 de noviembre según el comunicado.