‘Apreciación inadecuada’, señala titular de la Fiscalía de Coahuila sobre alerta de viaje de EUA

Gerardo Márquez, titular de la Fiscalía de Coahuila, calificó de “apreciación inadecuada” la alerta de viaje hacia la entidad que realizó recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esto al advertir que existían indicadores de secuestro que podrían poner en riesgo a los visitantes desde ese país.

El funcionario estatal destacó por el contrario los indicadores delictivos y su tendencia a la baja en últimos años, especialmente en cuanto a las muertes violentas, los asaltos en carreteras y otros más que siguen bajo la media nacional y con diferencias “notables” respecto a otros destinos de México.

“Es una apreciación inadecuada, porque finalmente Coahuila hasta el mes de abril, que es cuando está cerrado el corte de parte del Gobierno Federal, porque lo cierran cada día 20 y este día 20 cerrarán mayo por es razón aún no sale, pero hasta el mes de abril no tenemos un evento de esta naturaleza en todo el estado, uno solo no lo tenemos (secuestro) y bueno, yo creo que esta parte habrá que amablemente solicitarle al gobierno de los Estados Unidos, a través de su Consulado, que se haga una reconsideración, nosotros hemos hecho ya lo propio”.

Márquez Guevara afirmó que fue ayer viernes cuando se envió una misiva al cónsul de Estados Unidos en Monterrey, William Duncan, esto con el propósito de hacer notar las bajas en los indicadores delictivos y la inexistencia del delito de secuestro en todo el estado de Coahuila.