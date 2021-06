¿Por qué Jake Gyllenhaal está 'enloqueciendo' a las fans de Taylor Swift?

En el anuncio de la regrabación de "Red", Taylor Swift reveló que una de sus canciones tendrá una duración de 10 minutos y agregó el emoji de una bufanda roja. Inmediatamente los fans de la cantante volvieron tendencia a Jake Gyllenhaal.

En el disco "Red", fans aseguran que la canción "All Too Well" fue escrita para Jake Gyllenhaal, y en ella la compositora aborda la historia de su relación y su traumático rompimiento. Una de las líneas de la canción dice que Swift dejó su bufanda en la casa de la hermana de Gyllenhaal, y el actor aún la guarda en sus cajones: "And I, left my scarf there at your sister's house / And you've still got it in your drawer even now".

Seguidores de Swift se han encargado de recordarle al actor la relación que tuvo con la cantante, y esta ocasión no fue la excepción.

En 2017, el conductor de televisión Andy Cohen cuestionó a Maggie Gyllenhaal, hermana de Jake, si era verdad que Taylor Swift había dejado su bufanda roja en su casa, a lo que la actriz respondió que nunca ha entendido por qué la gente siempre le hace esa pregunta.

"Desconozco totalmente lo de la bufanda, es totalmente posible, no lo sé; pero siempre me han preguntado por la bufanda", declaró.

El equipo de marketing de Jake Gyllenhaal ahorita: pic.twitter.com/1W31oGcHtK — C (@cecygarciaa) June 18, 2021

Bueno pero Jake Gyllenhaal era mayor que mi amor Taylor y tenía cero responsabilidad afectiva, ya bien viejo y no sabía que las personas tienen sentimientos. Yo nunca me habría perdido su cumpleaños. — Eishi + Théo. (@spellvault) June 19, 2021

A ver yo quiero saber que hizo Jake gyllenhaal con taylor swift porque 30 canciones y 10 minutos de All to well Chica necesito respuestas #redtaylorsversion pic.twitter.com/El8KhvF2Oi — Heaven in your eyes ☁️ (@alexcmalik) June 19, 2021

Taylor Swift realmente se decidió a hundir a Jake Gyllenhaal sacando diez minutos de All too well en el relanzamiento de Red, estoy asi pic.twitter.com/ehPOgjjQBe — Papá Alpaca. (@Trashylleo) June 19, 2021

Nunca nos olvidemos del día que más odiamos a Jake Gyllenhaal pic.twitter.com/10NYTJbP7K — Vicky Skywalker (@VickTallarico) June 19, 2021