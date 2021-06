Aseguran que Andrea Escalona estrena romance con Pablo Montero

Desde hace varias semanas, debido a la química que comparten en el escenario de 'Las Estrellas Bailan', Andrea Escalona y Pablo Montero despertaron las especulaciones sobre una presunta relación sentimental.

Esta semana, ambos fueron captados juntos en el vehículo de la conductora por las calles de la Ciudad de México en una supuesta cita, por lo que los rumores tomaron fuerza.

Sin embargo, para frenar las especulaciones, Andrea aseguró que se ha convertido en un gran amigo en su vida después del fallecimiento de su mamá, la productora Magda Rodríguez.

“Es mi súper cuate, comemos juntos. La verdad nos llevamos muy bien, yo tengo amigos entrañables acá, todos somos como familia. Pablo se ha convertido en parte de mi familia, nos vamos a comer, estamos un montón de tiempo juntos, en los ensayos”, declaró.

Además, compartió que recientemente terminó una relación sentimental y que solo está enfocada en su trabajo y en sus proyectos.

“A nivel personal, hace poquito acabo de terminar una relación y también creo que terminó mi relación porque no estoy en ese momento, son momentos de la vida como que no te sientes ni anímica, ni mental, ni física, ni sentimental”, agregó.

"Ahorita más bien este amigo que ha resultado ser y este acompañamiento de amistad, de irnos a comer... son siete meses de lo de Magdita y más allá de eso, ahorita estoy enfocada en mi chamba, en lo del baile, es una gran distracción, es hasta terapéutico, sacar con el baile energía, los movimientos, lo que me ha gustado de este proyecto ha sido bailar y además me tocó con una persona que quiero mucho y que le he cogido muchísimo cariño que es Pablo, ha sido todo perfecto”, agregó en sus declaraciones para Televisa.