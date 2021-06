Reportan Joe y Jill Biden muerte de 'Champ'

"Champ" fue adquirido por el presidente y la primera dama después de la elección presidencial de 2008 en la que el exsenador de Delaware se convirtió en vicepresidente del gobierno de Barack Obama (2009-2017), y Major fue adoptado en 2018.

Antes de la investidura de Biden como presidente, el pasado 20 de enero, la pareja anunció que se mudaría a la Casa Blanca junto a sus perros y un gato.

La llegada de un primer felino a la Casa Blanca, que se rumoreaba desde hace mucho tiempo, significa un nuevo desafío para el bullicioso pastor alemán Major, de la pareja presidencial.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE