¿Es tu primer año? ¡Prepárate para la vida universitaria!

Todo cambia cuando empiezas tus estudios universitarios. Entras en un mundo nuevo, más adulto que el mundo del que procedes tras la preparatoria y se abre un abanico enorme de posibilidades que como es natural, puede que te abrumen.

Pero antes de empezar con tu nueva vida universitaria, debes saber exactamente qué vas a estudiar, y dónde lo vas a hacer. No es una decisión fácil porque es algo que en mayor o menor medida, va a condicionar tu futuro. No, no te asustes, no es algo definitivo o inamovible porque tu carrera profesional puede tomar otros derroteros con el tiempo, pero escoger qué estudias y dónde sí tiene un impacto importante en tu vida a medio plazo.

Valora los costos

Hablamos de los costes en sí de la carrera en la universidad específica dentro del país que elijas (y dentro de cada país, dependiendo de la comunidad o región), también has de estimar los costes de vivir fuera de casa, si es el caso, como la vivienda o residencia, comida, gastos inesperados, etcétera, costos de los materiales que necesites y un sinfín de números que deberás hacer de antemano, tengas acceso a beca o no.

Asociado al punto anterior está la variable geográfica. Valora dónde está la universidad que deseas y si puedes permitirte el desplazamiento.

¿Qué programas de movilidad y becas ofrece esa universidad?

Esto es muy importante de cara no sólo a conseguir parte de la financiación que puedes necesitar para comenzar tu carrera universitaria, sino también de cara a completar tu formación con programas de estudios en otros países (a través de programas como Erasmus+, por ejemplo, o mediante acuerdos con universidades extranjeras).

¿Qué salidas laborales tienes?

Normalmente, el tema de las salidas laborales se suele tener en cuenta a la hora de escoger una carrera. Las hay con mucha demanda de profesionales cualificados, las hay más vocacionales y además, menos demandadas en el mercado laboral. Pero, a la hora de encontrar trabajo, la universidad que elijas es bastante determinante. Las mejores universidades tienen buenos contactos con empresas importantes, saben ayudarte a conseguir tus objetivos y, por tanto, son una gran elección.

Horarios

Puede que no te parezca muy importante, pero lo es. Saber con qué horarios te vas a encontrar en tu primer año es esencial para poder planificarte y sufrir cero agobios.

¿Cuál es la oferta en idiomas?

Saber idiomas es fundamental para tu desarrollo profesional, pero también cultural. Aprender idiomas mejora tus capacidades cognitivas y te permite conocer nuevas formas de vida (sobre todo si viajas, o si te embarcas en un programa de intercambio), y, por supuesto, te abrirá muchas puertas en el mundo laboral.

No podemos dejar de darte un último consejo, que es que te informes muy bien a través de otras vías, por ejemplo, las opiniones de antiguos alumnos o de tus padres, de tus amigos y conocidos si han estudiado en la universidad a la que quieres ir.