Filtros del Alcoholímetro no tienen fines recaudatorios: alcalde de Torreón

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, señaló que "es totalmente falso" que la implementación de los filtros fijos del Operativo Alcoholímetro sean para aumentar la recaudación vía multas de tránsito, pues aseguró que se trata de acciones orientadas a prevenir los accidentes y las tragedias derivadas del consumo de alcohol.

Fue ayer viernes que el mandatario local se refirió al anuncio que realizó el jueves el jefe de Tránsito, Alejandro Gutiérrez, quien adelantó que se perfila el regreso de los filtros fijos del Alcoholímetro para los próximos días; al respecto, el alcalde señaló que los detalles de dichas acciones serán definidos en esta misma semana, además de que en cualquier caso la vigilancia de los elementos viales será robustecida en todos los puntos del municipio de Torreón.

"Por ahí alguien dice que yo regreso y que vengo casi casi a cobrar más multas; eso es totalmente falso. En primer lugar, son operativos que se llevan a cabo para prevenir accidentes… Es lo importante; si la gente no ve que los operativos que se hacen en materia de vialidad o de seguridad pública, en este caso para evitar accidentes, pues, digo, no tiene ningún otro interés; es más, si hablamos de multas, no son para el Municipio, son para el Gobierno del estado, entonces pues ¿de qué estamos hablando?".

LLAMAN A LA 'RESPONSABILIDAD'

Zermeño pidió a la población ser "responsables" para cuidar las vidas de quienes están manejando y tripulando vehículos, pero sobre todo de quienes puedan verse afectados como terceros durante algún accidente que se pudo evitar.

"Es muy triste y muy lamentable cada accidente y los que se dan por andar en estado inconveniente son todavía más lamentables… En los otros municipios existen operativos; se van a Gómez Palacio, van a ver que ahí hay operativos que no se han suspendido. ¿Por qué nomás critican a Torreón?".

El alcalde además señaló los detalles pendientes para arrancar de forma oficial los filtros fijos del Operativo Alcoholímetro: se tendrán diálogos con la Dirección de Tránsito y Vialidad, aunque al margen de ello se mantendrá la estrategia de vigilancia en las diversas vialidades y especialmente en las zonas en las que se registra una afluencia de visitantes a centros nocturnos, restaurantes y bares.

"No tiene más objetivo que preservar la vida de las personas", advirtió.

Por su parte, el jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, precisó el jueves que las acciones del Alcoholímetro serán apegadas a las normas sanitarias contra el COVID-19, además de que los filtros fijos serán instalados en puntos aleatorios, por tiempos variables y de forma que sea complicado delatar sus posiciones mediante publicaciones en las redes sociales.

