El 'Canelo' compra obra a joven para pagar sus estudios

- Nicole, una joven pintora, se hizo viral en Twitter al ofrecer en venta un lienzo de Saúl "Canelo" Álvarez para continuar sus estudios de artes plásticas y el boxeador se lo compró.

"Hola soy Nicki tengo 17 años, soy de Hermosillo, Sonora. Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos", publicó en su cuenta de Twitter.

"Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días termine mi pintura del @canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros", externó.

El me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. "Esta pintura significa mucho para mi". Todas mis obras estarán en venta. Ayúdenme a compartir, pidió.

La joven se hizo tendencia y "El Canelo" en su cuenta de Twitter compartió la publicación con el mensaje "Enterado".

Las ofertas por la pintura crecieron entre los usuarios de Twitter, pero la joven compartió en Instagram una foto de la pintura con un mensaje.

"Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con 'Canelo'. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida", expresó la joven.