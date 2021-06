Reforma fiscal debe impulsar la reactivación: Instituto Mexicano de Contadores Públicos

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dijo que no esperan que para el paquete económico del 2022 se presente una reforma fiscal de gran calado, pero sí una mayor fiscalización.

"Esperamos, como ya se anunció, no una reforma fiscal de gran calado como la que necesita nuestro país; esperaríamos una miscelánea fiscal con aspectos que incentivarían la reactivación económica", manifestó la presidenta del Instituto, Diamantina Perales Flores.

Durante la firma del convenio de colaboración entre el IMCP y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en torno a la integridad, gobernanza y cultura fiscal de las empresas, señaló que ya se adelantó que no habrá nuevos impuestos ni aumento de tasas impositivas.

Más bien contendrá una mayor simplificación para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, matizó.

"No habrá incremento ni nuevos impuestos, entonces esa simplificación que hablan se tendrá por parte de la autoridad; no conocemos el detalle, si es administrativa o con algunos beneficios para incentivar la reactivación económica", dijo.

Se espera una mayor fiscalización; aunque las facultades de comprobación se han ido modificando y afinando por parte de las autoridades en los dos últimos dos años, no se ha podido revisar a todos los sectores, advirtió.

"Como tampoco se ha logrado una mayor recaudación, se pretende intensificar la fiscalización para compensar el no aumento de impuestos", alertó.

NO ASUSTA FISCALIZACIÓN

Por su parte, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, dijo que la campaña de fiscalización que está emprendiendo el Gobierno federal no los asusta ni los sorprende. "No me asusta y asombra que sea constante, el Gobierno tiene la responsabilidad de cobrar impuestos; la Constitución dice que el erario público debe ser contribuido por todos los mexicanos", expresó.

Todos estamos sujetos a primero pagar los impuestos, y a que en cualquier momento seamos fiscalizados, afirmó.

"A los contribuyentes que cumplimos con nuestra responsabilidad jamás nos asustan las auditorías o la necesidad de que nos vengan a revisar", sostuvo.

Carlos Salazar consideró que tampoco debería alarmarnos las denuncias en materia laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No tenemos por qué alarmarnos de eso, tenemos cientos de empresas con actividad empresarial con Estados Unidos; el hecho de que tenemos dos denuncias no quiere decir que se deba culpar a la empresa, no debe alarmar", consideró.

Al contrario, acusó del otro lado de la frontera norte, hay prácticas inadecuadas en materia laboral.

"Hoy cerca el 70 % de la recolección de productos agrícolas está hecha por mexicanos; tenemos más cosas que denunciar por la forma en que son tratados", afirmó.