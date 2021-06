Jennifer Rojo y Gloria Trevi cantan No eres tú

Este viernes, Gloria Trevi y Jennifer Rojo estrenaron el sencillo no eres tú, el cual ha sido bien recibido por los fans de ambas artistas.

Jennifer nació en Cataluña, pero fue criada en Algeciras, España, desde pequeña supo que su camino era ser compositora y cantante eligiendo el género de la balada con toque urbano.

Su esencia transgresora, pero a la vez sentimental y romántica la hacen una fiel creyente de que la música es capaz de moldear al mundo; así es como de su puño y letra surgió, No eres tú, sencillo que se presenta en una nueva versión ahora con la colaboración de Gloria, artista a la cual Jennifer admira y respeta.

"La primera vez que yo escuché a Gloria Trevi fue en una discoteca, en el lugar todos cantaba a coro '...Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran...', en ese momento dije: qué voz, que fuerza, que artista, quiero algún día poder cantar con ella. Hoy mi sueño ya es realidad", dijo en un comunicado de Sony Music.

La producción estuvo a cargo de Armando Ávila uno de los productores y compositores más exitosos de América Latina y quién hizo posible la colaboración de Gloria Trevi en este sencillo, al respecto Armando cuenta en la misiva: "Le presenté a Gloria la canción y le encantó el trabajo de Jennifer su voz, la letra, la música así que, aceptó participar con ella".

Gloria y Jennifer se conocieron cuando la catalana viajó a Acapulco para encontrarse con ella y charlar sobre la melodía.

"Armando me habló cosas maravillosas sobre Jennifer y su talento y la verdad es que si, es una chica muy linda me gusta su voz y su manera de componer, por eso acepté esta colaboración", comentó Gloria.

No eres tú es una canción que nació de una vivencia personal de la artista y habla de la honestidad que debe haber en una relación.