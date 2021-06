Luis Quiñones destaca el trabajo del 'Piojo'

uis Quiñones y compañía inician una nueva era bajo el mando de Miguel Herrera. Las sensaciones por ahora son inmejorables para el futbolista colombiano, quien llenó de elogios al "Piojo".

"Es un técnico que ha venido a imponer lo que es él, quiere un equipo entregado, que todos estén a disposición, que compitamos entre nosotros mismos, eso va a ser importante para darlo todo, el que quiera jugar tiene que dar más del 100 por ciento, tenemos los jugadores para hacerlo, estamos en una institución que tiene que pelear títulos, nos ha expresado lo que quiere, es un técnico exigente y eso es bueno para nosotros", declaró el futbolista de 29 años.

La salida de Ricardo Ferretti es aún reciente y parece inevitable que salga a tema. Las comparaciones son parte del negocio, pero Quiñones no tiene más que respeto por ambos estrategas.

"Son entrenadores diferentes, trabajan de diferente manera, nosotros estamos a disposición de lo que el 'Piojo' nos pueda brindar; nosotros brindarle a él la confianza, es un equipo trabajador, este equipo va a seguir demostrando porqué ha ganado tanto en los últimos años", sentenció.

Sobre su relación con "El Piojo" Herrera: "Siempre me preguntaba cómo estoy, por mi familia y al llegar acá me mostró su aprecio, hemos hablado y me dijo que quería ver al Luis Quiñones que había enfrentado, es buena esa sensación de trabajar con un estratega como él, las ganas y el deseo están".

No es mexicano y en el estadio Universitario no se acostumbra ese grito, pero Quiñones dio su opinión sobre el grito homofóbico en los estadios.

"Pedirle a la gente un poco más de respeto hacia los jugadores, hacia un rival, sería bueno que lo pongamos en práctica para que esto no suceda más en el futbol, en ningún deporte, ni en la vida cotidiana", aseveró.