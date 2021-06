Productores del sector social, agrícolas y ganaderos de La Laguna insisten en movilización

Aunque ya hubo un acercamiento de autoridades federales con representantes de productores del sector social, agrícolas y ganaderos de la región Laguna, insisten en hacer la movilización, hasta que no haya acciones concretas, puesto que probablemente los planteamientos que les hagan quedarán otra vez en promesa.

Como se recordará los productores amagaron con hacer tomar aeropuertos y carreteras en varias ciudades de los estados del norte, ya que dicen la federación los marginó y orientó los apoyos a otras regiones.

Baudilio Rodríguez Abusaid, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), dijo que, el diputado Javier Borrego, tuvo una platica con ellos y les prometió gestionar una reunión en dependencias federales, pero insistió en que hasta que no tengan respuestas concretas, seguirán con la organización de la protesta que se hará en Durango, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí, ya que solo se busca que se tome en cuenta a los productores del norte del país.

"El lunes nos vamos a juntar con Borrego (diputado reelecto), nos pidió una reunión, pero si queremos decirles a los diputados electos, que son a los que les va a tocar el tema del presupuesto de los siguientes años, que volteen a ver al norte del país y que no se vuelva a quedar solo en promesa, como en la gestión anterior, que nomás al principio nos buscó para que se le apoyará con el voto, pero ya no regresó".

Rodríguez Abusaid, recalcó que la actividad agrícola y pecuaria está en crisis, que se agudiza por la sequía, pues en esta administración les cancelaron los apoyos y el presupuesto está totalmente orientado al sur del país, pero dijo que ya es momento que también en el norte se propicien las condiciones para seguir trabajando, pues hay que considerar que el "grueso" del campesinado vive al día y su situación se complica aún más.

"Estamos metidos en un problema serio, no hay apoyo de ningún tipo y necesitamos no que nos den dádivas, sino que nos den las condiciones necesarias para seguir trabajando. La movilización sigue en pie, estamos juntándonos, estamos todos listos y en cualquier momento si las reuniones con el Gobierno federal no funcionan, nosotros vamos a los aeropuertos o a las vías de comunicación para manifestarnos".

"El centro de acopio de leche, es uno de los temas, pero todo en campo del norte; llámese actividad agrícola o ganadera. Los agostaderos están olvidados y estamos molestos, decepcionados, por que lo que nos prometieron los diputados la primera vez; que iba a hacer presupuesto suficiente y que nos iban a ayudar para salir adelante y que iba a haber condiciones para trabajar y han sido puras mentiras"

