Omar Malavé expone su estilo para dirigir

- Tras ocho series disputadas en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, Omar Malavé ha impregnado su filosofía en los Algodoneros del Unión Laguna, el equipo más joven de la liga y que se mantiene en zona de clasificación a playoffs, luego de ganarle 2 de 3 juegos al actual campeón de la pelota mexicana de verano.

El experimentado piloto venezolano concedió su primera entrevista presencial en el año, a Siglo TV, en cuyo estudio habló acerca de la actualidad del equipo Guinda y respondió las dudas de numerosos aficionados que se manifestaron mediante redes sociales. Debutando en LMB y en la pelota mexicana, el nacido en Cumana, Venezuela, sigue en el proceso de conocer a fondo a todos sus peloteros y a los rivales, camino que disfruta y más aún al contar con el respaldo de los aficionados Guindas, quienes han llenado el estadio de beisbol de la Revolución durante las series recientes.

LE MUEVE AL LINE UP

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los aficionados en cuanto al manejo del equipo, son los constantes movimientos en el Line Up, de lo que Malavé ofreció una explicación: "creo que una de las cosas más importantes por hacer cuando llegué aquí, era conocer a los muchachos, conocer a los extranjeros, ya conocía a Rivero y a Tejeda porque los vi jugar en Venezuela, pero yo debía conocerlos y entendí durante los juegos de exhibición, no solamente a nueve o diez jugadores probados en la liga, tengo a muchos más y lo que quiero hacer es que sientan que estamos aquí, a lo mejor no juegas hoy, pero mañana puede que juegues. He tratado de rotarlos a todos, mantenerlos activos, ellos han respondido muy bien y creo que es un problema agradable, el saber que tienes a mucha gente que te puede hacer el trabajo. Mi intención es hacer que ellos se sientan parte del juego, que entiendan que no somos un equipo de individualidades, somos un conjunto en el que la unión es muy importante", respondió.

El mánager Guinda descartó que el relevista Maikel Cleto pueda tener acción en la serie de fin de semana ante Tecolotes de los Dos Laredos, pues una lesión en el hombro le ha aquejado, aunque ya está soltando el brazo, por lo que deberán aguantar hasta que sane por completo. Por otro lado, afirmó que Edgar Robles ha cumplido como primer bat y tiene posibilidades de permanecer en esa posición por el resto de la temporada, aunque todo dependerá del momento que vivan los diferentes bateadores y por supuesto, del pitcher rival.

NECESIDADES

Cuestionado sobre la necesidad de otro bateador que añada poder al Line Up, Malavé señaló: "sí nos falta un bateador del calibre de Tejeda, Rivero. Ya lo hemos conversado y estamos en eso, la oficina no se ha dormido, todos los días analizamos cómo vamos a tapar los huecos que tenemos; "Memo" Murra está muy pendiente de que el equipo mejore, de que vaya para adelante el proyecto. Él es un presidente y dueño del equipo muy comprometido con esta organización y con la fanaticada, por lo que día a día buscamos mejorar el equipo".

4 SERIES han ganado los Algodoneros bajo la dirección de Omar Antonio Malavé.