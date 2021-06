'Tenemos un estado seguro', asegura fiscal de Durango tras alerta de viaje de EUA

Sobre la nueva alerta que emitió el sistema de avisos del departamento de Estado de Estados Unidos, en la que recomienda no viajar a los estados de Coahuila y Durango, la fiscal General de Justicia del Estado, Ruth Medina Alemán, lo calificó como algo delicado, pues asegura que en la entidad no se han registrado secuestros y no se tienen reportes de robos en carreteras.

"A mí se me hace muy delicado, no tenemos el registro, Durango está como uno de los estados con cero secuestros, y también tenemos un equipo muy preparado para revisar estos temas, hemos judicializado a los de simulación de secuestro en La Laguna, a unos jóvenes, y en Durango tenemos dos casos", comentó en su visita por la región. TAMBIÉN LEE: Pide EUA no viajar a Coahuila y Durango por indicador de secuestro Aseguró que se cuenta con un estado seguro, reconocido con varios indicadores como tal. "Nosotros estamos alertas a ese tema, no tenemos asaltos en vías de comunicación, en carreteras, no tenemos ahorita registro de secuestros, por fortuna, me parece, no sé cuáles datos tendrá para haber emitido esa alerta", insistió.