Indigna en redes que Carlos Acevedo no esté en prelista de México para la Copa Oro 

El nombre de Carlos Acevedo es una de las principales tendencias, donde destacan las críticas por no ser tomado en cuenta entre los 60 futbolistas que seleccionó Gerardo Martino rumbo a la Copa Oro.

“Todo ok, pero los 2 mejores arqueros de la Liga MX junto a Memo Ochoa, no están en la lista. ¿Valoramos poco el trabajo de Chuy Corona y Carlos Acevedo?” escribe el exfutbolista Marc Crosas en su cuenta de Twitter.

Todo ok, pero los 2 mejores arqueros de la @LigaBBVAMX junto a Memo Ochoa, no están en una lista de 60 futbolistas.

La reacción del ahora analista deportivo, se sumó a muchas más que descalifican la ausencia de los dos porteros finalistas del recién finalizado torneo Guardianes 2021.

Aquí te compartimos los más destacados:

Por eso, es de LOS No Carlos, sólo puedo convocar a uno

- Lo siento, Acevedo, pero la selección mexicana es el club de Los No Carlos

Convocan a Hugo !! Que se le resbala cada balón a Jonathan Orozco a Cota pero no a don Carlos acevedo !! Una total injusticia no llamarlo tal parecer que para el tata solo existen esos porteros Ojalá un día te convoquen Carlitos!! Acevedo para mi debe ser ya de selección

porque no estan en la lista los 2 mejores porteros del torneo??? me refiero a CORONA y a Carlos ACEVEDO

No Carlos Acevedo y Omar Govea, pero si Hugo González, Jonathan Orozco, Pizarro, Dos Santos, Guti, Antuna, Marcel Ruiz. https://t.co/j81ugg68cc

Acevedo ya se merece una. Es mejor portero que Cota, Orozco y Gonzales. Quizás que no juegue, pero que vaya viendo el ambiente de lo que hay en la selección para el futuro

Lo de Corona lo entiendo, no es el consentido, ya está viejo y comentó que sino era titular, mejor no lo llamarán. Es obvio que no será titular.

Pero ¿lo de Acevedo? Entiendo que es joven, pero porque no lo llevas de 3er portero para que comience su proceso en selección