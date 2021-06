Toman muestras de familiares de desaparecidos en La Laguna de Durango en nueva Unidad de Búsqueda

En la recién formada Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas en La Laguna de Durango, inició la brigada de toma de muestras de ADN en familiares de personas desaparecidas por parte del Centro Regional de Identificación Humana, en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado.

Yezka Garza Ramírez, coordinadora general regional del Centro, comentó que la jornada culminará mañana sábado y se estarán atendiendo a los familiares de personas desaparecidas tanto de La Laguna de Durango como de Coahuila, por parte del equipo de documentación que estará tomando muestras referenciales para poder extraer perfiles genéticos y alimentar la base de datos que se tiene actualmente en el centro y hacer este cruce masivo de información genética.

Explicó que para la toma de muestras referenciales no es necesario contar con una denuncia previa. “El centro es una institución pericial especializada en la búsqueda forense con fines de identificación, es una institución administrativa que no persigue fines criminales, por lo tanto no hay necesidad de tener una denuncia ante un ministerio público para poder acercarse con nosotros”.

Garza comentó que en las primeras horas se atendieron unas 15 personas, pero en las últimas semanas se han atendido cerca de 200 familiares de personas desaparecidas dentro de las brigadas realizadas en San Pedro, Madero y Matamoros, por el lado de La Laguna de Coahuila, y cerca de 350 durante las exhumaciones masivas del mes de marzo en Torreón.

La coordinadora regional no descartó la idea de emprender otras jornadas en La Laguna de Durango.