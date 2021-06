Claudia Martín pediría dinero a su ex para desmentir supuesta infidelidad

Los papeles se han invertido para la actriz Claudia Martín, al darse a conocer unos audios donde ella le pide dinero a su aún marido, el productor Andrés Tovar, para salir a desmentir la supuesta infidelidad que causó su rompimiento y en la cual se señaló a Maite Perroni.

En el programa de espectáculos Ventaneando, se mostraron al público los audios donde la actriz y el productor discutían el punto de desmentir que ella había encontrado mensajes comprometedores en su celular, cuando Claudia se negó rotundamente a hacerlo, Andrés Tovar le cuestionó si era verdad o mentira que esos textos existían.

"Es mentira, pero no tengo porqué...", fue la respuesta de la actriz.

Unos audios desmienten la versión de que el productor Andrés Tovar quiso sobornar a su esposa Claudia Martin, ¡Guillermo Pous nos ayuda a analizar toda la situación legal! #Ventaneando

En seguida Claudia Martín le argumentó al productor que el principal problema era, que su todavía esposa hoy no tenía trabajo y quien sabe hasta cuándo lo tendrá, entonces lo cuestionó sobre qué iba a hacer para que ella estuviera tranquila y la solución que le dio, fue que la ayudara económicamente.

"En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue de mutuo acuerdo (la separación) y que todo eso fue mentira, y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo. Y firmamos el divorcio y ya", expresó Martín cuando su esposo le dijo que él no se ha negado a darle dinero.

Además, la actriz le señaló a Tovar que el dinero que le deposite tendrá que ser como donación, ya que no desea pagar impuestos y que durante un año le ayude con los gastos de un departamento y de una casa, porque no tenía planeado gastar sus ahorros en el lapso de tres meses.

"Yo lo que estoy diciendo: voy a salir a dar una declaración sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente, y tiene que ser antes del divorcio porque si no, no puede aparecer como donación, porque si no me meto yo en problemas de impuestos", dijo Claudia.

En el foro estaba presente el abogado Guillermo Pous, representante legal de Maite Perroni, a quien se le involucró en esta situación como la tercera en discordia, algo que la cantante ya desmintió y por lo cual demandó a Claudia Martín y a Koko Stambuk, con quien rompió hace unos meses, por haberla difamado al hacer llegar información falsa a una revista de farándula para involucrarla en esta situación.

"Queda clarísimo que jamás (Maite) pudo haber sido una tercera en discordia, que absolutamente todo lo que se dijo es mentira, que la difamaron, que denostaron su imagen y tiene acciones por daño moral directos, ahí si no hay vuelta de hoja", dijo Pous.