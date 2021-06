‘¡El reboot de iCarly es fantástico!’; así reaccionan a su estreno

Luego de una larga espera, los fans de iCarly ya pueden disfrutar del revival en la plataforma de Paramount+.

El servicio de streaming ya tiene disponibles los primeros tres episodios de la nueva temporada que trae de vuelta a “Carly Shay” (Miranda Cosgrove), una veinteañera que hace malabares entre el amor y su vida.

Los miembros originales del elenco, Jerry Trainor como el hermano de “Carly”, “Spencer”, y Nathan Kress como su amigo “Freddie” también la acompañan, junto a nuevos personajes interpretados por Laci Mosley como la mejor amiga de “Carly” y su compañera de piso “Millicent” (Jaidyn Triplett) como la hijastra de “Freddie”.

El revival de iCarly estará compuesto por 13 capítulos, al menos la primera temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paramount+ (@paramountplus)

Una de las grandes ausencias del revival es Jennette McCurdy, actriz que en la serie original interpretó a “Sam”, la mejor amiga de la protagonista.

Y es que recientemente la actriz de 28 años de edad reveló su retiro actoral, pues dio a conocer que ahora está dedicada a su carrera como directora para producciones en la pantalla.

Asimismo, confesó sentirse muy avergonzada por sus papeles en la televisión, por lo que dejó claro que no está dispuesta a volver a interpretar su famoso personaje en la serie.

“Me avergüenzo mucho de los papeles que he hecho en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que (“Sam”) era el más cursi, vergonzoso”, declaró a Empty Inside el pasado marzo.

Pese a la ausencia de su personaje, el revival ha recibido comentarios positivos por parte de sus seguidores.

“Acabo de terminar los tres nuevos episodios de #iCarly, ¡fueron fantásticos! ¡Además, las nuevas incorporaciones al elenco son literalmente increíbles! ¡No puedo esperar a ver los próximos episodios!”, expresó un usuario en Twitter.

Just finished all three new episodes of #iCarly, they were fantastic! Also the new cast additions are literally amazing! I can’t wait to see the upcoming episodes! pic.twitter.com/chSKujUrd4 — TrandonVision (@TrandonVision) June 17, 2021

“¡iCarly era todo lo que quería y más! La química con todo el elenco, una buena razón de por qué Sam no está, los chistes que de hecho me reí en varias ocasiones, Carly llamando a alguien ‘perra’, Miranda dando una actuación única en la vida, EL PRESUPUESTO. No tengo nada malo que decir”, escribió otro internauta.

#ICarly was everything I wanted and more! The chemistry with the entire cast, a good reason as to why Sam isn't on, the jokes that I actually cackled at several times, Carly calling someone a bitch, Miranda giving a performance of a lifetime, THE BUDGET. I have nothing bad to say pic.twitter.com/M58MlD3LaN — Jolt⚡ (@JAIchemist) June 17, 2021

“¡El reboot de iCarly es fantástico! No solo está lleno de gran nostalgia, sino que se ha adaptado perfectamente a los fanáticos originales que ahora son adultos. iCarly es una prueba de que puedes tomar estos programas para niños y envejecerlos con la audiencia sin dejar de mantener esa chispa original”, se lee en otro comentario en Twitter.

The #iCarly reboot is fantastic! Not only is it chock full of great nostalgia, but it's been perfectly adapted to the original fans that are now adults. iCarly is proof that you can take these kids shows and age them up with the audience while still keeping that original spark. pic.twitter.com/hfguxhWdEM — Walt (@Uber_Kryptonian) June 17, 2021

Pues ya vi los primeros 3 episodios del revival de #iCarly y literalmente es una evolución de la original con situaciones más reales. Tiene el encanto de la original y cómo está en Paramount Plus tiene más libertad creativa con los personajes e historias! Un buen regreso! pic.twitter.com/LEaPsvYkj6 — Alex⚡ (@alexkokz) June 17, 2021

El tercer capítulo es un ensayo hermoso y divertido a la cancel culture #iCarly — Joseph Medina #SaveProdigalSon (@ItsJosephAgain) June 17, 2021

El reboot de #iCarly me ha parecido la ostia. Mantiene la esencia de la serie original, a la vez que crea una historia más madura y adulta (e igual de divertida) perfecta para los fans originales de la historia. Súper feliz de que haya vuelto mi serie favorita de la infancia. pic.twitter.com/QNLhbZvEns — ️Jesús (@JesusRuiz9831) June 17, 2021