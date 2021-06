Chocan autobús de pasajeros y tráiler en autopista Gómez Palacio-Durango

Troyano57

Hoy, 11:04 am

publicado por: eduardo contreras

Como es posible que pongan de chóferes de autobús de pasajeros a un muchachito que muy probablemente no tenga la experiencia suficiente para tener ese tipo de responsabilidad,eso le paso en esa autopista que prácticamente no tiene trafico y mínimo de curvas,imposible que no tuviera accidente con mas razón en la super carretera (que gran parte no es autopista) de Durango-Mazatlan,todo por ahorrarse una $$ pues de seguro a estos chavitos les pagan menos que aun chófer con bastante experiencia.

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 2